كايو: المنتخب لن يتنازل عن حلم التأهل للمونديال

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال لاعب فريق العين، كايو، إنه على الرغم من البداية السيئة للمنتخب في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، فإن المنتخب لن يتنازل عن حلم التأهل للمونديال. وأشار إلى أن قراره بتمثيل منتخب الإمارات كان الخيار الأفضل، وأنه فخور بحصوله على الفرصة لرد الجميل إلى الإمارات.

وأكد، في تصريحات صحافية نشرتها صحيفة «غلوبو سبورت» البرازيلية، أمس، أن «الجميع في المنتخب متحمسون، لاستكمال مشوار التصفيات المزدوجة، بعد انقشاع أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)»، وتابع: «صحيح أن المنتخب بدأ بشكل سيئ في هذا المشوار، لكن علينا أن نحافظ على هذا الحلم، خصوصاً أنه جرت الاستعانة بعدد من اللاعبين الجدد، لقد طلبوا منا أن نضاعف جهودنا أكثر، وبالنسبة لنا سنعمل على ذلك».

وأكد اللاعب، الذي أكمل ست سنوات في الإمارات، بعد مواسم ناجحة قضاها مع الوصل قبل الانتقال لصفوف العين الموسم الماضي، أن فرصة تمثيل المنتخب الوطني جاءت في توقيت مناسب، وقال: «لقد جاءتني هذه الفرصة، في الوقت الذي يجب عليَّ أن أقدم أفضل ما لديَّ من أجل تعزيز قوة المنتخب، للمساعدة في مسار التأهل في تصفيات مونديال 2020».

وأظهر لاعب فريق العين مدى تقديره للمسؤولين في اتحاد الكرة والمنتخب الوطني، لمنحه فرصة تمثيل المنتخب، فقال: «أنا سعيد جداً بالمشاركة مع الأبيض، أنا أمثل منتخب شعب استقبلني بصورة رائعة، هذه فرصة يمكن أن تساعدني في رد الجميل لهذا البلد، أتمنى أن أكون من بين اللاعبين الذين يقدمون الإضافة إلى المنتخب».

وأشار كايو إلى أن فكرة الحصول على جواز السفر الإماراتي لم تكن على باله، حينما جاء إلى الإمارات، وقال: «لم تكن هذه الفكرة في رأسي على الإطلاق، موسماً بعد موسم كنت أقدم مستويات جيدة، وأجدد عقدي مع فريقي السابق، وبعد أن أكملت خمس سنوات اتصل بي أحد المسؤولين، وسألني إذا كنت أرغب في ذلك؟ فقلت له إنني مهتم بالتأكيد بنسبة 100%، بالنسبة لي لقد اتخذت الخيار الأفضل».

• أكد أنه سعيد باتخاذه القرار الصحيح بتمثيل المنتخب، والسعي إلى رد الجميل إلى الإمارات.

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