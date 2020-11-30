اتحاد الكرة يُعلن عن الشعار الجديد لكأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد كرة القدم عن الشعار الجديد لبطولة كأس رئيس الدولة، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49 الذي يُصادف يوم الثاني من ديسمبر.

وأكد اتحاد الكرة، في بيان أمس، أن «فكرة الشعار الجديد للمسابقة جاءت تجسيداً للهوية الإعلامية المرئية للدولة، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الثالث من يناير 2020».

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم: «إن بطولة كأس رئيس الدولة، التي انطلقت في الموسم 74-75 تُعد البطولة الكروية الأغلى، كونها تحمل اسم قائد المسيرة، لذلك نحن في مجلس الإدارة نعمل مع شركائنا على تحضير مميز ومبكر للمسابقة بهدف إخراجها بالصورة التي تليق بها»، مشيراً إلى أن «البطولة أصبحت مناسبة رياضية وطنية سنوية تحظى بمتابعة محلية وإقليمية ودولية وعالمية، كما تسعى جميع الأندية للمنافسة على لقبها».

وهنّأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي الأسرة الرياضية بمناسبة إطلاق الشعار الجديد لأغلى المسابقات الكروية، مؤكداً أن «الشعار الجديد يحمل هوية عصرية تواكب التطور الذي تشهده الدولة في الأصعدة كافة بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من دولتنا نموذجاً يحتذى به عالمياً، ومصدر إلهام لكل شعوب العالم لما تقدّمه من مبادرات مختلفة».

فكرة الشعار الجديد جاءت تجسيداً للهوية الإعلامية المرئية للدولة.

البطولة أصبحت مناسبة رياضية وطنية سنوية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news