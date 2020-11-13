الوصل يعبر "رديف الوحدة" لمواجهة الشارقة في ربع نهائي الكأس

المصدر: أحمد طارق- دبي

تأهل الوصل إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي عقب فوزه على رديف الوحدة بهدفين دون رد، في إياب الدور الأول، ليحقق "الإمبراطور" الفوز في مجموع المباراتين بنتيجة 4-1، ويتأهل لمواجهة الشارقة في دور الثمانية.

سيطر الوصل على مجريات اللعب، وكان الطرف الأفضل في أول 25 دقيقة، إذ تألق البرازيلي رونالدو مينديز في صناعة اللعب، وتسبب في خطورة كبيرة على مرمى الوحدة، بعدما لعب كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، وحولها البرازيلي سانتوس نيريس برأسه بجوار القائم، بينما سدد الأرجنتيني نيكولاس أوروز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عيسى أحمد ولمست العارضة وخرجت إلى ركلة ركنية (19).

وواصل مينديز تألقه ولعب كرة عرضية حولها نيريس برأسه فوق العارضة (21)، قبل أن يصنع رونالدو مينديز الهدف الأول للوصل، من ركلة حرة مباشرة لعبها، وارتقى لها البرازيلي جواو فيغريدو وحولها برأسه قوية في المرمى (26).

وفي الشوط الثاني حافظ الوصل على تفوقه، وكاد نيكولاس أوروز أن يضيف الهدف الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها عيسى أحمد، قبل أن يضيف سانتوس نيريس الهدف الثاني من ركلة ركنية لعبها رونالدو مينديز وحولها نيريس برأسه في المرمى (51)، لتنتهي المباراة بفوز الوصل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news