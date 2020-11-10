السوري خطاب يطلق اليوم صافرته الـ 1200 في سلة الإمارات

المصدر: جوني جبور - دبي

يطلق حكم كرة السلة السوري محيي الدين خطاب، اليوم، صافرته للمرة الـ1200 في الإمارات، حين يقود في السابعة مساءً لقاء النصر وضيفه الشارقة، لحساب ثانية جولات المجموعة الأولى، في الدور التمهيدي من بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال لموسم 2020-2021، على أن تشهد الجولة ولحساب المجموعة ذاتها وفي التوقيت ذاته لقاء البطائح ومضيفه الوصل.

وقال خطاب لـ«الإمارات اليوم»، إن: «وصولي إلى إدارة 1200 مباراة في كرة السلة الإماراتية، يعود إلى الثقة والدعم الكبيرين من قبل اتحاد السلة برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي، ولجنة الحكام، خصوصاً أن مسيرتي في قيادة المباريات المحلية والدولية تمتد لـ24 عاماً».

وأوضح: «لطالما حظيت السلة السورية والخبرات التي تخرجت منها باهتمام الدول العربية، لأحظى في العام 1996 بشرف إدارة أول المباريات في البطولات الإماراتية، ومنذ ذلك التاريخ، أحظى بثقة ودعم اتحاد السلة الإماراتي ولجنة حكامه، في إدارة المباريات، سواء المحلية أو الدولية التي تقام على أرض الدولة، وأبرزها (بطولة دبي الدولية)، التي شاركت في 22 من أصل نسخها الـ31، بجانب إدارتي لبطولة آسيا في الإمارات عام 2000». وأضاف: «بدأت في نادي الوحدة السوري عام 1981، قبل أن أتوجه إلى سلك التحكيم عام 1988، وحصلت على الشارة الدولية عام 1995، ما مثل لاحقاً، ومع انتقالي للعيش في الإمارات، فرصة سانحة للانخراط في السلك التحكيمي الإماراتي، وإدارة المباريات بدايةً من فرق المراحل السنية، وصولاً إلى بطولات الرجال». واستطرد قائلاً: «الحكم ركن من أركان اللعبة التي يجب على ممارسيها مواصلة العمل على تطوير أدائهم، ومثلت بطولة (دبي الدولية لكرة السلة) الأعرق والأكثر استمرارية في آسيا، والتي تقام بصورة سنوية، مصدراً مهماً في صقل التحكيم الإماراتي لخبراته بالصورة المثلى، كونها تضم في أجندتها مباريات تتمتع بمستويات فنية قوية للغاية، سواء في نسخها الأولى التي شهدت وجود نخبة منتخبات القارة الأوروبية، أو النسخ الحالية التي تحرص كبرى أندية القارتين الآسيوية والإفريقية على المشاركة فيها والمنافسة على لقبها، في حدث يمثل بحد ذاته عام جذب لنخبة حكام المنطقة وآسيا للوجود ضمن طواقمه». واختتم: «الحفاظ على الجانب البدني جزء لا يتجزأ من آليات تطوير أداء الحكام، وأحرص على الدوام على اتباع برامج خاصة للياقة البدنية، تتيح لي القدرة على العطاء وإدارة بين 50 و60 مباراة في الموسم الواحد».

محيي الدين خطاب شارك في إدارة 22 نسخة من بطولة دبي الدولية من أصل 31.

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