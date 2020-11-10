الإمارات تفوز باستضافة بطولة العالم لغولف الهواة 2023

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن الاتحاد الدولي للغولف، وبغالبية أصوات أعضائه، منح الثقة لملف الإمارات، لاستضافة بطولة العالم للغولف، لكل من منتخبات الرجال والسيدات، الهواة، عام 2023، كأول دولة في الشرق الأوسط تستضيف الحدث.

وجاء فوز ملف اتحاد الغولف الإماراتي، على حساب ملف الاتحاد السنغافوري، بعد أن تم في وقت لاحق من الشهر الماضي تحديد الملفين المتأهلين لخوض التصفيات النهائية من قبل لجنة العطاءات الخاصة في الاتحاد الدولي، قبل أن يتم، أول من أمس، فتح باب التصويت خلال اجتماع الاتحاد الدولي الذي عقد بنظام الاتصال المرئي «عن بعد»، وحظي الملف الإماراتي بثقة غالبية الأصوات.

من جانبه، قال الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، في تصريحات صحافية، إنه: «لشرف كبير أن يحظى الملف الإماراتي بثقة الأعضاء في الاتحاد الدولي، واستضافة الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط».

وأكد القاسمي، أن رؤى القيادة الحكيمة، جعلت الإمارات منصة عالمية لاستضافة كبرى الأحداث العالمية بشكل عام، والرياضية على وجه التحديد، واستطرد قائلاً: «هذا الإنجاز يعتبر مكسباً كبيراً، ويعزز مكانة الدولة عالمياً، وريادتها في دعم وتطوير القطاع الرياضي، وتحقيق الاستضافات الناجحة التي باتت السمة الأبرز للأحداث العالمية التي تحط رحالها في ضيافة الدولة».

وأضاف: «أشكر الاتحاد الدولي للغولف وجميع الأعضاء المنضوين تحت مظلته، على الثقة الممنوحة، ونتطلع قدماً للترحيب بالجميع في دولة الإمارات، وتقديم نسخة استثنائية بكل المقاييس، خصوصاً أن استضافة البطولات العالمية، تأتي ضمن استراتيجيات اتحاد الغولف الإماراتي في تعزيز رؤيتنا التطويرية للعبة، ليس على صعيد الدولة فحسب، بل لكل دول المنطقة».

واختتم: «سبق للإمارات في 2015 استضافة بطولة (كأس نومورا)، الحدث الأكبر على مستوى بطولات الغولف في قارة آسيا، ليواصل الغولف الإماراتي كسب الثقة الدولية».

بدوره، علّق المدير التنفيذي في الاتحاد الدولي للغولف، أنتوني سكانلون، على فوز الملف الإماراتي لاستضافة المونديال، وقال: «قدم كل من الاتحادين الإماراتي والسنغافوري ملفين قويين لاستضافة بطولة العالم، قبل أن يحظى الملف الإماراتي بثقة غالبية الأعضاء».

وأضاف في تصريحات صحافية: «نحن متحمسون للغاية لعقد أول بطولة عالمية لفرق الهواة في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع قدماً إلى العمل مع اتحاد الإمارات للغولف، لتقديم حدث لا ينسى، وتجربة للاعبين واللاعبات في عام 2023».

وتمثل بطولة كأس العالم في دبي 2023، النسخة الـ30 للسيدات، والـ33 للرجال، وذلك منذ انطلاق النسخة الأولى في عام 1958، وتقام البطولة بنظام فرق المنتخبات للرجال والسيدات، بحيث يتكون كل فريق من ثلاثة لاعبين كحدٍ أدنى.

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