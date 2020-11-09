ورشة فنية حول مسابقات «الإنقاذ الرياضي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقيمت مساء أمس، عبر منصة «زووم»، ورشة عمل فنية حول مسابقات الإنقاذ الرياضي، في إطار الاستعداد لإدارة مسابقة السباحة والإنقاذ لاتحاد الشرطة لموسم 2020-2021.

وقال اتحاد السباحة في بيان، أمس: «شارك في الورشة 50 حكماً، وأشرف عليها المحاضر المعتمد باتحاد الشرطة الرياضي، عمرو بدوي، حيث قدم محاور حول مسابقات الإنقاذ، وشرحاً تفصيلياً لكل مسابقة وطرق أدائها، الأجهزة الأساسية التي يتم استخدامها في بطولات الإنقاذ».

وأضاف البيان: «توجه رئيس لجنة الحكام، فيصل درويش، بالشكر إلى المشرفين على الورشة من قبل الاتحاد ولجنة الحكام ولجنة الغوص والإنقاذ».

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