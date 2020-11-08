حمد الشرقي يطّلع على سير العمل في مشروع ملعب نادي دبا الفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اطّلع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على سير العمل في مشروع ملعب نادي دبا الفجيرة الثقافي الرياضي الجديد في منطقة الرأس في دبا الفجيرة، وذلك في إطار حرص سموه على الوقوف على جميع مجريات العمل في المشروعات الحيوية والتنموية التي تخدم المواطنين والقاطنين في إمارة الفجيرة، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه لمشروع الملعب الجديد، والاطلاع على كل التفاصيل ومراحل الإنجاز فيه، حيث رافق سموه مدير الديوان الأميري بالفجيرة محمد سعيد الضنحاني، ورئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة أحمد سعيد الظنحاني، وعدد من المسؤولين والقيادات الرياضية، و عدد من المسؤولين في الإمارة.

واستمع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي من المهندسين الميدانيين والمسؤولين حول ما تم إنجازه من أعمال لملعب النادي الجديد والخطط التي يتم تنفيذها وفق أحدث التقنيات المستخدمة، وبما يلبي تطلعات واحتياجات أهالي المنطقة.

وشدّد سموه على ضرورة الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية والخدمية والتجهيزات المطلوبة للملعب، وبحسب المدد الزمنية المتفق عليها دون تأخير.

كما أكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أن مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها حالياً في الفجيرة، تنسجم مع الاحتياجات الاقتصادية والتنموية للمجتمع، وتلبي متطلبات التنمية المستدامة التي تسير بوتيرة متصاعدة في الإمارة.

جدير بالذكر ان الكلفة الإجمالية لمشروع نادي دبا الفجيرة الثقافي الرياضي الجديد تبلغ نحو 100 مليون درهم.

ويعتبر ملعب النادي، الأحدث في الدولة ويستوفي كل اشتراطات لجنة دوري المحترفين والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإقامة المباريات ضمن بطولات الأندية القارية، ويستوعب الملعب نحو 10 آلاف متفرج، موزعين ما بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية.

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