قرعة متوازنة لدوري الدرجة الثانية.. والانطلاقة 4 ديسمبر

المصدر: الإمارات اليوم

سُحبت صباح اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي قرعة مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم 2020-2021، بحضور ومشاركة مسؤولي لجنة وإدارة المسابقات باتحاد الكرة وممثلي الفرق المشاركة. وأسفرت القرعة عن تواجد فرق: يونايتد، يونايتد سبورت، أتلتيكو أريبيا، لافال يونايتد، ريجنال، أكاديمية لاليغا، الهلال يونايتد والموج في المجموعة الأولى. بينما ضمت المجموعة الثانية فرق بينونة، ليوا، كلية الدار، سيتي، غلف هيروز، الاتفاق وفرسان هيسبانيا.

وتقام المباريات بنظام الدوري من مرحلتين (ذهابا وإيابا)، لكل مجموعة على ملعب الفريق المذكور اسمه أولا، ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، وستقام مباريات الدور قبل النهائي للمسابقة بنظام خروج المغلوب من مباراتين على ملعب الفريق المذكور اسمه أولا، حيث سيقابل أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية ، فيما يقابل أول المجموعة الثانية ثاني المجموعة الأولى.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات أحمد بن درويش إن "الاتحاد حريص على تنظيم هذه المسابقة للسنة الثانية على التوالي بعد النجاح التي تحقق في النسخة الأولى التي شهدت مشاركة 10 فرق فقط"، مشيراً إلى أن تواجد 15 فريقاً في نسخة هذا الموسم سيزيد المتعة والإثارة للمسابقة التي تأتي ضمن أهداف الاتحاد لزيادة عدد الفرق وممارسي اللعبة بالدولة.

ويشهد اليوم الأول إقامة 4 مباريات في 4 ديسمبر لحساب المجموعة الأولى، حيث يلتقي يونايتد مع يونايتد سبورت، وأتلتيكو أرابيا مع لافال يونايتد، وريجنال مع أكاديمية لاليغا والهلال يونايتد مع الموج. فيما تقام يوم السبت 5 ديسبمر 3 مباريات لحساب المجموعة الثانية، حيث يلتقي بينونة مع ليوا، وكلية الدار مع سيتي وغلف هيروز مع الاتفاق علماً أن المباريات ستقام على ملاعب الفرق المذكورة أولاً في الجدول.

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