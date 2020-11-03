حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز مهرجان «خطاك الشر» للهجن

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تحديات رموز مهرجان «خطاك الشر» بميدان المرموم لسباقات الهجن، الذي يقام بمناسبة عودة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، معافى عقب العملية الجراحية التي خضع لها. وشاركت 1446 مطية في التحديات المسائية، التي أقيمت لمسافة أربعة كيلومترات، إذ فازت (الغايرة) ملك منصور سيف علي دري المنصوري بالمركز الأول ودرع «خطاك الشر» للحقاقة البكار المفتوح، وجائزة السيارة، وذلك بوصولها لخط النهاية في فترة زمنية بلغت 5:51:6 دقائق، بينما ذهبت درع «خطاك الشر» للحقاقة الجعدان المفتوح إلى (نشوان) بشعار خميس عبدالله حمد المنصوري، والذي حقق زمناً قدره 5:50:7 دقائق.

وتألقت (راهية) المملوكة لمحمد أحمد سعيد بن حلوه بدرع «خطاك الشر» للحقاقة البكار الصعوب، وذلك في زمن بلغ 5:48:7 دقائق، وكانت درع «خطاك الشر» للحقاقة الجعدان الصعوب من نصيب سليم علي حبيب الهشامي، في زمن قدره 5:55:8 دقائق. وشهدت الفترة المسائية إقامة 26 شوطاً، 20 منها حصل أصحاب المركز الأول فيها على سيارات، بالإضافة إلى ستة أشواط نقدية، من ناحية أخرى شهدت الفترة الصباحية إقامة 26 شوطاً نقدياً لهجن أبناء القبائل في سن الحقاقة بانطلاقة مهرجان «خطاك الشر»، وشاركت في التحديات 1536 مطية تنافست لمسافة ثلاثة كيلومترات. ونجحت (أسرار) في التألق من خلال الشوط الأساسي للحقاقة البكار الصعوب، وأهدت مالكها سالم عبدالله الطير العامري اللقب، مسجلة زمناً قدره 4:34:5 دقائق، بينما كسب (مكناس) لعلي راشد مسلّم العمري التحدي الرئيس للحقاقة الجعدان الصعوبة، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن بلغ 4:36:7 دقائق.

وذهب الشوط الأساسي للحقاقة البكار المفتوح إلى (بشارة) بشعار سالم معيوف سالم الدرعي، والتي تمكنت من حسم المعركة في زمن بلغ 4:33:4 دقائق، بينما فاز (المارد) ملك فالح سيف فالح الشامسي بالمركز الأول في الحقاقة الجعدان المفتوح، مسجلاً زمناً قدره 4:34:2 دقائق.

1446

مطية شاركت في التحديات المسائية، لمسافة أربعة كيلومترات.

1536

مطية تنافست في التحديات المسائية، لمسافة ثلاثة كيلومترات.

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