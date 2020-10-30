عجمان وحتا يفشلان في التخلص من سلسلة النتائج السلبية

المصدر: سيد مصطفى - دبي

فشل عجمان وحتا في الخروج من سلسلة نتائجهما السلبية في دوري الخليج العربي، واكتفيا بالتعادل من دون أهداف، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وجاء الشوط الأول فقيراً من الناحية الفنية، وانحصر اللعب أغلب فترات تلك الفترة من المباراة في وسط الميدان مع بعض المحاولات الخجولة من الطرفين.

وكادت الدقيقة 29 أن تشهد هدف التقدم للفريق الضيف من ضربة رأس لمهاجمه وليان فارياس، وأبعدها الحارس علي الحوسني بشكل بارع لضربة ركنية.

وشهد هذا الشوط الأول محاولة كانت هي الأقرب لتهديد مرمى أحمد ديدا، عبر الغاني وليم أوسو، من تسديدة مرت بجوار القائم.

ولم يأتِ الشوط الثاني بأي جديد سواء على مستوى النتيجة أو الأداء، إلا أن العصبية كانت واضحة من الفريقين ما دفع بحكم اللقاء يحيى الملا إلى إيقاف اللعب لتهدئة اللاعبين.

وبدا عجمان الأكثر استحوذاً على الكرة، ولكن دفاع حتا نجح في التصدي لمحاولات الفريق البرتقالي للوصول إلى المرمى، خصوصاً من الأطراف.

وكان في وسع حتا أن يخرج بهدف من المباراة إذ سنحت له أكثر من فرصة عبر هجمات المرتدة، ولكن الحارس علي الحوسني نجح في التصدي لأكثر من محاولة كان أخطرها تسديدة عبدالله كاظم التي أبعدها الحارس بصعوبة إلى ضربة ركنية «73».

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