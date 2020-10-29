غياب خط الدفاع الأساسي يقلق الظفرة أمام الفجيرة

المصدر: معاذ كمبال - العين

يستقبل الظفرة في الساعة 06:15 من مساء اليوم ضيفه الفجيرة على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في لقاء يدخله الظفرة في غياب خط دفاعه الأساسي بالكامل بسبب الإصابات، وهو ما سيجعله مطالباً بتحدي ظروفه من أجل العودة لطريق الانتصارات مجدداً، في لقاء تبرز فيه مواجهة صربية - صربية بين الجهازين الفنيين للفريقين.

وتشهد صفوف الظفرة صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط غياب كل من قلب الدفاع المغربي عصام العدوة بداعي الإيقاف، بعد نيله البطاقة الحمراء في لقاء الجزيرة في الجولة الماضية، بينما سيغيب قلب الدفاع الآخر مسعود سليمان، بجانب المدافع الأيمن خالد بطي، والأيسر إبراهيم سعيد، كما سيفقد الفريق خدمات البديل سعيد الرواحي، بداعي الإصابة أيضاً. وأمام الغيابات في خط الدفاع سيتعين على مدرب الفريق، الصربي ألكسندر فيليسوفينتش، اللجوء إلى بدائل بالاعتماد على المدافع مسلم فايز ولاعب خط الوسط خالد الدرمكي، فيما يتوقع أن يدفع بثنائي خط الوسط عمران الجساسي في خانة المدافع الأيمن ومحمد سيف في وظيفة المدافع الايسر، لكن التحدي الأكبر يتمثل في أن الرباعي ليس لديهم أي بدلاء على الدكة.

في المقابل، يبحث فريق الفجيرة صاحب المركز الثاني عشر في جدول الترتيب «من دون نقاط» عن تحقيق أول فوز له في الموسم الحالي بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين.

للإطلاع على تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

الغيابات

الظفرة:

عصام العدوة ومسعود سليمان وخالد بطي وإبراهيم سعيد وسعيد الرواحي.

الفجيرة:

يوسف البيرق وبلال يوسف.

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