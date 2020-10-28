«الانضباط» تغرّم دبا الحصن 9000 درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة تغريم دبا الحصن 9000 درهم، بسبب حصول لاعبيه على ستة إنذارات خلال مباراة واحدة أمام فريق العربي، ضمن التصفيات التمهيدية لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس، عن بُعد، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة، حمدان الزيودي، وعضوي اللجنة عبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، وشادي مدحت مقرراً.

وقالت اللجنة إن قرارها جاء بالإجماع، بعد الاطلاع على تقرير حكم مباراة العربي ودبا الحصن.

ووجهت اللجنة عقوبة الإنذار لأندية: الوصل ودبا والعربي والعين والحمرية (غرامة مالية)، لمخالفتها بنود بروتوكول عمليات المباريات في مسابقات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، ودوري الخليج العربي، ودوري الخليج العربي تحت 21 سنة.

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