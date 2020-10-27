الظفرة يفقد خط دفاعه أمام الفجيرة.. والحل بـ «التوليف»

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

بات مدرب فريق الظفرة، الصربي ألكسندر فيسيلينوفيتش، في موقف صعب، في ظل غياب كل عناصر خط دفاعه الأساسي في مواجهة فريق الفجيرة، المقررة بعد غد ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بداعي الإيقاف والإصابة.

وسيغيب قلب الدفاع المغربي عصام العدوة بداعي الإيقاف، بعد نيله البطاقة الحمراء في لقاء الجزيرة في الجولة الماضية، بينما سيغيب قلب الدفاع الآخر مسعود سليمان، بجانب المدافع الأيمن خالد بطي، والأيسر إبراهيم سعيد، كما سيفقد الفريق خدمات البديل سعيد الرواحي، بداعي الإصابة أيضاً.

من جهته، قال لاعب الظفرة السابق، المحلل جمعة خاطر، إن عملية توليف خط دفاع جديد لن تكون بالأمر السهل على كل مدرب، وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «من الصعب توليف خط دفاع كامل في أسبوع واحد، لذا من المهم أن يكون اللاعبون الذين سيتم الاعتماد عليهم أصحاب نزعة دفاعية أكثر حتى يتجاوز الفريق هذا المطب الصعب».

يذكر أن الظفرة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بأربع نقاط بفوزه في مواجهة عجمان 4-1، والتعادل 1-1 أمام الجزيرة في ملعب محمد بن زايد.

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