المصدر: الامارات اليوم

الذوادي

تعرض المحلل رياض الذوادي لانتقادات لاذعة في «تويتر»، بعد أن ذكر في «تغريدة» أن مدرب حتا، كونتيس، يقدم أسوأ أسلوب في كرة القدم، وأنه لو كان مسؤولاً بالنادي لاتخذ قراراً بإقالته.

إحباط

أصيب وكيل اللاعب الأجنبي الكبير بحالة إحباط، بسبب اجتماع إدارة النادي مع لاعبه، للاتفاق على زيادة راتب اللاعب، دون علمه، خشية أن يقوم بعرقلة المفاوضات بين الطرفين، ووضع شروط جديدة.

«دش بارد»

تعرض مراسل قناة دبي الرياضية، محمد مبارك، لموقف طريف على الهواء، أثناء تقديم مباراة شباب الأهلي والعين، إذ فوجي بأعمال رش الملعب بالماء، ليأخذ «دشاً بارداً» أمام المشاهدين، وسط إصراره على إكمال فقرته باحترافية.

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