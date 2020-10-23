آل علي لعب لمنتخبَي الصالات والتنس

المصدر:
  • الامارات اليوم
التاريخ:

يعتز لاعب نادي خورفكان للصالات، سعود خالد آل علي، بأنه من ضمن اللاعبين الذين مثلوا المنتخب الوطني في رياضتين: التنس الأرضي وأحرز معه ميداليات ملونة، إضافة إلى منتخب كرة قدم الصالات الذي تم استدعاؤه لتمثيله في قائمته الجديدة، وقال سعود لـ«الإمارات اليوم»: «أركز في الوقت الحاضر على ممارسة الصالات، بعد أكثر من 10 سنوات في التنس، وأتطلع لإنجاز دولي مع فريقي الحالي ومع المنتخب أيضاً».

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