«البارالمبية الوطنية» تناقش الخطط والمبادرات لأصحاب الهمم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

ناقشت اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، خلال اجتماعها أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محمد الهاملي، الخطط والمبادرات الرياضية التي وضعت لأصحاب الهمم، وعودة النشاط المحلي خلال الفترة المقبلة، وكيفية إقامة النشاطات الرياضية، مع ضرورة المحافظة على التدابير الاحترازية الوقائية، إضافة إلى عرض المستجدات الخاصة بمشاركة أبطال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021.

وأكد أمين عام اللجنة، ذبيان المهيري، على أهمية تطوير الإنجازات المحققة في رياضة أصحاب الهمم، وقال: «أشكر القيادة السياسية والرياضية في الدولة على ما تقدمه من دعم كبير في كل المجالات المادية والمعنوية»، كما أنه أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه الأندية في تطوير رياضة أصحاب الهمم.

وأضاف: «استعرض الاجتماع البنود الموضوعة على جدول الأعمال بشكل مسبق وناقشها، واتخذ القرارات المناسبة لها، فتمّ الاطلاع على محضر الاجتماع السابق واعتماده، وعلى القرارات السابقة التي تمّ تنفيذها، كما تمّ الاطلاع على التقرير المرسل من قبل الأمانة العامة في اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، والتقرير الذي أرسلته اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات».

وتابع: «إضافة إلى ذلك، فقد اطلع مجلس الإدارة على تقرير اللجنة الطبية، واطمئن على صحة وسلامة اللاعبين والإداريين، في ظل الظروف المفروضة على الدولة والعالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، كما نوقش في الاجتماع الموقف المالي للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، وكل الأعمال المستجدة، مع الاطلاع على كل الرسائل الواردة للجنة البارالمبية».

وأكمل: «ومن أهم الأمور التي نوقشت في الاجتماع بشكل مستفيض، كيفية عودة النشاط الرياضي المحلي لأصحاب الهمم، وكيفية إقامة التدريبات والمسابقات، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع البروتوكولات الصحية والتدابير الاحترازية التي يجب اتباعها من قبل اللاعبين والأندية وكل الأطقم الفنية والإدارية».

وختم: «ناقش الاجتماع الجدولة والبرامج الرياضية الموضوعة على الصعيد المحلي، وعلى صعيد المشاركات الخارجية، وتمّ الاطلاع والموافقة على الخطط الموضوعة من لجنة المنتخبات للفترة المقبلة، وعرض المستجدات الخاصة بمشاركة أبطال دولة الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية الأولمبية طوكيو 2021، وقد أوصت اللجنة بناءً على تعليمات القيادة الرشيدة في الدولة بوضع جميع الإمكانات المتاحة في خدمة أبطالنا، لضمان المشاركة المشرفة التي يرفع من خلالها علم الإمارات في أهم محفل رياضي دولي لأصحاب الهمم».

- اللجنة توصي بوضع جميع الإمكانات المتاحة في خدمة الأبطال المشاركين في المحفل البارالمبي.

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