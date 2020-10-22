بني ياس يصدم الفجيرة.. ويسجل الفوز الثاني على التوالي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فشل الفجيرة مجددا في الحفاظ على تقدمه في النتيجة للمباراة الثانية على التوالي، وخسر اليوم في الجولة الثانية أمام ضيفه بني ياس 3-1، ضمن دوري الخليج العربي، في المباراة التي أقيمت على استاد الفجيرة الدولي. ورفع بني ياس رصيده إلى ست نقاط، بينما ظل الفجيرة بدون نقاط. يذكر أن الفجيرة كان قد تقدم في نتيجة مباراة الجولة الأولى أمام الشارقة 2-1، قبل أن يخسر 4-2.

وتقدم الفجيرة في النتيجة عن طريق السويدي صموئيل من خلال ركلة جزاء (14). لكن بني ياس عاد بقوة وسجل ثلاثية عن طريق البرازيلي خيمينيز (52)، ثم هدفين من الهداف البرازيلي بيدرو (55 و71).

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