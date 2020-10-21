العنبري يحذر لاعبيه من الوحدة.. ومدرب العنابي متفائل بمواجهة الشارقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حذر مدرب فريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، لاعبيه من خطورة العنابي، خلال المواجهة المقبلة بدوري الخليج العربي غداً. وقال إنها ستكون صعبة على الفريقين، مشيراً في المؤتمر الصحافي، أمس، إلى أن «الوحدة يملك كل عناصر القوة وعلينا احترامه، كونه يضم عناصر مميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب».

وقال العنبري إن الوحدة سيدخل مباراة الشارقة، وهو فائز على حتا بسداسية نظيفة، مشيراً إلى أنه، ورغم الفوز على الفجيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية، فإنه تحدث إلى اللاعبين عن بعض الجوانب السلبية التي صاحبت المباراة، مثل ترك المساحات الخالية للفريق المنافس ما تسبب في تسجيل الفجيرة هدفين.

وقال أيضاً: «الفريق بحاجة إلى عمل كبير، ومجهود جماعي، وأتمنى أن يكون لاعبو الفريق بكامل الجاهزية للمباراة، لتقديم مستوى فني أفضل من الذي قدمه الفريق في مباراته السابقة أمام الفجيرة». وأشار إلى أن الفريق سيفقد في مباراة الوحدة خدمات الحسن صالح، بداعي الإصابة، بجانب احتمال غياب خالد باوزير للإصابة أيضاً.

وأعلن، من جانبه، مدرب الوحدة رازوفيتش، في مؤتمر صحافي، غياب خليل إبراهيم ولوفانور للإصابة، والفرنسي مبوكو، لعدم اكتمال الجاهزية البدنية. وقال إنه متفائل بالمواجهة، وأوضح: «نعلم أننا سنكون في اختبار حقيقي وقوي، لأننا سنواجه بطل الدوري، لكننا أيضاً فريق قوي، وقد تدربنا بصورة جيدة قبل المباراة، ولدى اللاعبين حالة من التفاؤل، وهذا ما يجعلني أقول لوسائل الإعلام إننا متفائلون، وجاهزون لتقديم أفضل ما لدينا».

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