اتحاد الإمارات يجدد اتفاقية التعاون مع الاتحاد الياباني لـ3 سنوات

المصدر: الإمارات اليوم

جدد اتحاد الإمارات لكرة القدم مذكرة اتفاقية التعاون والشراكة مع نظيره الاتحاد الياباني لثلاث سنوات جديدة، وتشمل تطوير اللعبة في البلدين، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية. وشهد مراسم تجديد الاتفاقية التي جرت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات، وكوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني، إلى جانب محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وكيوتاكا سوهارا الأمين العام للاتحاد الياباني.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: "تربطنا باتحاد اليابان لكرة القدم علاقة طويلة تمتاز بالكثير من الاحترام والاحترافية، ونتطلع لتجديد اتفاقية التفاهم التي كان اتحاد الكرة قد وقعها سابقاً والتي من شأنها تحسين مجالات التعاون وتوسيعها". وأضاف:"يمتاز الاتحاد الياباني بالقوة التسويقية في القارة الصفراء والتي نتطلع للاستفادة منها إلى جانب عنصر التطوير المستمر للدوري الياباني والأندية والمنتخبات اليابانية التي تحتل مكانة مرموقة في مختلف المنافسات القارية والعالمية وكذلك التنظيم الاحترافي للبطولات الكروية".

وتابع:"نتطلع إلى مشاركة تجربتنا في البطولات المحلية إضافة إلى تعاملنا مع جائحة كورونا وكيفية تطبيق البروتوكول الخاص بعمليات المباريات المعتمد من الجهات المختصة بالدولة وغيرها من الجوانب التي تصب في مصلحة الاتحادين" . بدوره أعرب كوزو تاشيما عن سعادته الكبيرة بتجديد هذه المذكرة التي تعتبر نواة العمل المشترك بين الاتحادين الممتدة لسنوات طويلة والتي تضيف الكثير من الاحترافية في العمل بين الدولتين، مباركاً للشيخ راشد بن حميد النعيمي على ترأسه اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومشيداً بالدور الذي يلعبه في قيادة دفة كرة القدم بالتعامل مع جائحة كورونا ، مؤكداً على استعداد الاتحاد الياباني التام في التعاون المشترك ودعم الاتحاد الإماراتي في كافة الأصعدة. وتشمل مذكرة التفاهم عدة مجالات أبرزها المجالات الفنية وتعليم المدربين وبرامج التدريب البدني ودورات الحكام والمعسكرات والإدارية والإعلامية والتسويقية وبرامج تطوير الشباب والمباريات الودية.

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