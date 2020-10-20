نجم منتخب البرازيل السابق «بيبيتو» ينوي الاستثمار في المجال الرياضي بدبي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ينوى نجم كرة القدم البرازيلي السابق «بيبيتو»، الحائز مع منتخب بلاده على كأس العالم عام 1994، خوض تجربة استثمارية في مجال الرياضة في دبي، كشف عنها خلال زيارة قام بها اليوم إلى مجلس دبي الرياضي، لبحث فرص التعاون معه في هذا المجال. وكان في استقبال بيبيتو، أمين عام المجلس سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، اذ رحب حارب بالنجم العالمي، مؤكداً أن "دبي وجهة مفضلة للنجوم وأبطال العالم من الرياضيين الذين يحرصون على الحضور إليها باستمرار، لما تضمه من منشآت فندقية وتسويقية ورياضية وبنية تحتية مؤسسة ومصممة وفق أعلى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى المناطق السياحية التي يأتي إليها الملايين من مختلف دول العالم سنويا لزيارتها".

وقال بيان صادر عن مجلس دبي أن سعيد حارب قدم شرحا للضيف البرازيلي عن الفعاليات الرياضية العديدة، التي يتم تنظيمها في دبي سنويا ورؤية المجلس لنشر ممارسة الرياضة، وتعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة محليا وعالميا، كما أكد له أن المجلس حريص على استقبال نجوم الرياضة العالميين من مختلف دول العالم وحثهم على الاستثمار في دانة الدنيا وتوفير سبل النجاح لهم في مجال تأسيس الأكاديميات الرياضية وتنظيم البطولات والإقامة في دبي في أجواء تساهم في تحقيق أهدافهم الرياضية ونجاح مشاريعهم الاستثمارية.

من جانبه أشاد بيبيتو بالنهضة الحضارية والاقتصادية والسياحية والرياضية التي تشهدها إمارة دبي، وأكد نيته الاستثمار في مجال كرة القدم بدبي في الفترة المقبلة، دون تقديم تفاصيل أكثر. وقال في تصريح صحافي: «مدينة دبي تعد هي الوجهة المفضلة للبرازيليين فهم يعشقونها ويتطلعون دائما لزيارتها، كما أنني أحرص على زيارة دبي بشكل مستمر، اذ تعد هذه هي المرة الرابعة التي أزورها». وأضاف: «لمست حجم التطور المستمر الذي تشهده المدينة واهتمامها بالرياضة، فكل مرة أجدها متجددة ومتألقة وهو أمر يشعرني بالسعادة والانبهار للتطور الذي تشهده المدينة باستمرار مما يعزز من مكانتها بين الدول المتقدمة».

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