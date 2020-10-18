المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مدرب

بدأ مسؤولو إحدى شركات كرة القدم مبكراً رحلة البحث عن مدرب جديد، خلفاً للمدرب الحالي، بعد تواضع نتائج الفريق، سواء في كأس الخليج العربي أو في الدوري، والتي لا تتناسب والدعم القوي الذي حصل عليه المدرب من صفقات جديدة لمواطنين وأجانب.

إقالة

نشر نجم الوصل والمنتخب الوطني السابق، فهد خميس، تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «هل نشهد إقالات مبكرة.. إنا لمنتظرون»، وذلك عقب النتائج التي شهدتها الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.

انتقاد

تعرّض مدرب أحد فرق دوري الخليج العربي لانتقادات حادة من بعض جمهور النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة تردده في طريقة اللعب، واختيار التشكيلة المناسبة، رغم أن هذا المدرب قاد الفريق لفوز كبير في بداية مشوار الفريق في الدوري.

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