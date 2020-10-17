نادي مليحة يتعاقد مع المدرب الزرعوني لقيادة فريق كرة الصالات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعاقد نادي مليحة الرياضي ظهر اليوم مع المدرب الوطني بدر الزرعوني كمدير فني لقطاع كرة قدم الصالات.

جاء ذلك بعد أن أعفى مجلس إدارة النادي مساء أمس عقب المباراة التي جمعت مليحة مع البطائح المدرب البرازيلي رامون دييغو على أثر النتائج التي لم ترض الفريق ولا جماهير النادي.

وقام رئيس مجلس إدارة نادي مليحه الثقافي الرياضي محمد الخاصوني، بالتوقيع مع المدرب الإماراتي بدر الزرعوني لمدة موسمين بدءا من الموسم الحالي ليقود الفريق نحو الآمال المعقودة عليه.

ويأتي اختيار الزرعوني مجددا بعد أن نجح مع النادي سابقا ولأربعة مواسم في قيادة فريق قدم كرة الصالات.

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