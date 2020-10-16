رحلات افتراضية سياحية لرياضيي أصحاب الهمم حول الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قضى لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي من ذوي التحديات الذهنية شهراً في رحلات افتراضية ضمن مبادرة «رحلة الأولمبياد الخاص» للتعرف إلى أهم وأبرز معالم مدن الإمارات.

وقال الأولمبياد الخاص في بيان: «تبدأ الرحلة في العاصمة أبوظبي، إذ تسعى مؤسسة الاولمبياد الخاص الإماراتي من خلال إطلاق هذا البرنامج الثقافى الرياضي إلى إحداث عملية ربط وتلاحم بين لاعبى الأولمبياد الخاص ومدن الإمارات المختلفة، والتعرف إلى ما تحتويه من معالم سياحية وثقافية وأماكن رياضية».

وكانت العاصمة أبوظبي المحطة الأولى لرحلات اللاعبين، حيث شملت تلك الرحلات 10 محطات على مدى 30 يوماً، وزيارة بقية مدن الإمارات: العين، دبي، الشارقة، أم القيوين، عجمان، الذيد، رأس الخيمة، خورفكان، الفجيرة.

وانطلقت الرحلات الافتراضية في 14 سبتمبر الماضي وانتهت أمس 14 أكتوبر بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من مختلف إمارات الدولة، وبالتعاون مع مؤسسات ونوادٍ هي: نادي أبوظبي لأصحاب الهمم ونادي العين لأصحاب الهمم التابعان لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونادي دبي لأصحاب الهمم ونادي الثقة للمعاقين ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومركز عجمان لأصحاب الهمم ومركز أم القيوين للتوحد ومركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم ومركز الفجيرة لأصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية المجتمع، ونادي خورفكان للمعاقين.

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