العين يكشف عن زيه الجديد الأساسي والاحتياطي

المصدر: العين ■الإمارات اليوم

كشف نادي العين، وشركة «نايكي» أمس عن الزي الأساسي والاحتياطي للنادي في الموسم الجديد 2020 -2021. وأكدت «نايكي» في بيان صحافي أنها ملتزمة بالشراكة مع النادي، والتي بدأت منذ أكثر من أربع سنوات، وذلك لتقديم زي مميز قبيل انطلاق دوري الخليج العربي.

وقالت إن الزي استوحي من أبرز انتصارات العين، حيث تم تتويجه عام 2003 كبطل النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا، وهو أبرز إنجازاته على مستوى القارة.

ويتميز الزي الجديد بتكنولوجيا «أيروسوفيت» المبتكرة، إضافة إلى لوني النادي البنفسجي والذهبي. ويتسم القميص الأساسي للنادي بياقة على شكل V مع الخطوط البنفسجية التقليدية وشعار «نايكي» باللون الذهبي. ويتبع الزي الاحتياطي التصميم عينه مع اللون الأسود بدل الأبيض. ويتخذ السروال القصير اللون البنفسجي، مع جوارب باللون الأبيض.

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