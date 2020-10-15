انطلاق مهرجان الشارقة للجواد العربي اليوم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق مهرجان الشارقة للجواد العربي «السلالة المصرية» بنسخته الرابعة عشرة، حيث يقام بمشاركة 79 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة. ويقام اليوم وغداً مهرجان الجواد العربي، بينما يقام بعد غد مزاد الشارقة للجواد العربي، بمشاركة 75 جواداً.

وتبدأ فعاليات المهرجان على أرض الميدان الرملي الخارجي بالنادي بالشوط الأول، وهو مقسم إلى فئتين (أ) و(ب) لفئة المهرات بعمر سنة إلى ثلاث سنوات، بمشاركة 22 مهرة، يليه الشوط الثاني لفئة الأفراس بعمر أربع سنوات فأكبر، مقسم إلى فئتين، وبمشاركة 30 من الأفراس، ثم الثالث، وهو شوط فئة المهور من عمر سنة لثلاث سنوات، بمشاركة 15 مهراً.

واعتمدت إدارة نادي الشارقة جميع الاجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة، كما تم أخذ الموافقة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات في إمارة الشارقة، وسيتم توزيع معقم اليدين والكمامات على جميع الحضور، كما سيتم قياس الحرارة عند المداخل عبر كاميرات قياس درجات الحرارة ومراعاة الإجراءات الاحترازية كاملة.

ومن جانب آخر أكدت جمعية الإمارات للخيول العربية أنها أقامت مكتبا خاصا لتسهيل وتسريع الإجراءات ونقل جميع الخيول المباعة في المزاد مباشرة إلى أصحابها الجدد بعد انتهاء المزاد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news