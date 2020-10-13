تدريبات مجانية للمشاركين في «سباق المرموم للجري على الكثبان الرملية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل مجلس دبي الرياضي وشركة «فت جروب» الشرق الأوسط الاستعدادات لتنظيم «سباق المرموم للجري على الكثبان الرملية» الأول من نوعه الذي يُقام بالتعاون مع بلدية دبي وتستضيف منافساته محمية المرموم الطبيعية يوم 13 نوفمبر المقبل، ويمتد لمسافة خمسة كيلومترات فوق الكثبان الساحرة ذات الرمال الناعمة وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة وبحيرات القدرة الفريدة من نوعها.

وقال بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي أمس: «دعا مجلس دبي الرياضي جميع الراغبين في المشاركة لحضور جلسات التدريب المجانية يومي 23 و30 أكتوبر، وتُقام التدريبات على الكثبان الرملية في محمية المرموم الصحراوية في الساعة 6 صباحاً، ويشرف عليها المدرب المحترف دانيل بورنفنتشر مدير السباقات في شركة فت جروب، وستكون هذه التدريبات مفتوحة لجميع العدائين من مختلف المستويات البدنية والخبرات سواء من المحترفين المتخصصين في سباقات الجري في الصحراء أو العدائين على الطرق المعتادة».

وجاء في البيان: «يتواصل التسجيل للمشاركة في السباق لجميع الفئات من المقيمين والزوّار من الرجال والسيدات الذين تراوح أعمارهم بين 15 عاماً وما فوق، حتى يوم 8 نوفمبر المقبل، عبر موقعي هوبا سبورت وبريمير أونلاين: من خلال الرابط:

(https:/‏‏‏/‏‏‏www.hopasports.com/‏‏‏en/‏‏‏event/‏‏‏al-marmoom-dune-run-2020)

أو

(https:/‏‏‏/‏‏‏www.premieronline.com/‏‏‏event/‏‏‏al_marmoom_dune_run_2020_5352)»

ويمكن المشاركة ضمن أربع فئات، هي فئة المحترفين للرجال وفئة المحترفين للنساء، والفئة المفتوحة للرجال والفئة المفتوحة للنساء، وسيكون على المتسابقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً الحصول على موافقة أولياء أمورهم للمشاركة، كما سيحصل المشاركون في نهاية السباق على ميداليات مميزة، وسيتم منح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من الذكور والإناث جوائز قيّمة».

وذكر البيان: «يتحدى المتسابقون قدراتهم في الجري ضمن مسار بطول خمسة كيلومترات عبر الكثبان الرملية وحول البحيرات في محمية المرموم الصحراوية ، كما يدعم السباق الالتزام البيئي لمحمية المرموم الصحراوية واحدة من أفضل الوجهات السياحية ومقراً للرياضات الصحراوية الرائدة في العالم».

اكتشاف معالم التراث

قال مجلس دبي الرياضي، إن المشاركين في السباق سيحظون بتجربة لاكتشاف معالم التراث الإماراتي، من أبرزها موقع ساروق الحديد الأثري الموجود في المحمية، والذي يبلغ عمره أكثر من 3000 عام، وهو أحد أقدم المواقع الأثرية في البلاد التي يعود تاريخها إلى العصر الحديدي.

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