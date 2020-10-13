حارس العين بوسندة يعود إلى التدريبات الجماعية بعد 50 يوماً من الغياب

المصدر: معاذ كمبال - العين

شارك حارس مرمى فريق العين، محمد بوسندة، في التدريبات الجماعية لـ«الزعيم» التي أقيمت مساء أول من أمس، تحضيراً لمواجهة خورفكان يوم السبت المقبل ضمن افتتاحية دوري الخليج العربي لكرة القدم، وتأتي مشاركة بوسندة بعد غياب استمر لمدة 50 يوماً بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها في أغسطس الماضي وتحديداً خلال لقاء العين والظفرة في افتتاحية مشوار الفريقين في دورة أندية أبوظبي الودية.

وذكر نادي العين في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الحارس محمد بوسندة عاد للتدريبات الجماعية أول من أمس، وتمنح مشاركة الحارس في الوقت الحالي المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المزيد من الخيارات في مركز حراسة المرمى، خصوصاً بعد أن تلقت شباك الحارس حمد المنصوري أربعة أهداف في مباراة كأس الخليج العربي بواسطة أقدام لاعبي خورفكان، وهي المباراة التي غاب عنها الحارس الأساسي خالد عيسى نظراً لانضمامه إلى قائمة المنتخب الوطني.

وهي المرة الثالثة التي يغيب فيها بوسندة الذي يُعد البديل الأول للحارس خالد عيسى عن الملاعب بداعي الإصابة، إذ كانت الفحوص في أبريل 2018 أثبتت إصابته في الرباط الصليبي بالقدم اليمنى، فيما كان قد تعرض لإصابة مشابهة خلال حراسة مرمى المنتخب الأولمبي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2016.

واستأنف العين تدريباته الجماعية تحت قيادة مدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل تحضيراً للقاء خورفكان، وذلك بعد أيام من الخسارة التي تعرض لها «الزعيم» في مواجهة الفريق نفسه، لكن في كأس الخليج العربي، وشهدت الحصة التدريبية غياب اللاعبين الدوليين لوجودهم في معسكر المنتخب الوطني.

ويسعى المدرب البرتغالي لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباراة الماضية، وانتظار انضمام الدوليين لوضع الخطة المناسبة لرد الدين لـ«النسور» وتحقيق الفوز في انطلاقة دوري الخليج العربي، خصوصاً في ظل الانتقادات التي يتعرض لها المدرب والفريق بسبب الأداء المتواضع الذي ظهر عليه «الزعيم» يوم الجمعة الماضي.

يسعى المدرب بيدرو لتصحيح الأخطاء، ووضع الخطة المناسبة لرد الدين لخوركان.

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