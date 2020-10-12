المنتخب الإماراتي يخسر من أوزبكستان.. وتيغالي يسجل أول أهدافه الدولية

المصدر: منصور السندي - دبي

خسر المنتخب الإماراتي لكرة القدم أمام أوزباكستان، 1-2، اليوم الإثنين، على استاد راشد في دبي، ضمن تحضيراته للمباريات المتبقية في المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومثلت المباراة تجربة مفيدة للمنتخب الذي ظهر بصورة متواضعة، وأداء باهت، إذ لم يقدم المستوى المقنع، وظهرت ثغرات عدة في صفوف المنتخب أبرزها غياب الانسجام والفعالية الهجومية والأخطاء الدفاعية القاتلة.

وبدا المنتخب تائها خلال المباراة وغابت لمسة الثنائي سيباستيان تيغالي وفابيو ليما في الهجوم، بعدما ظهرا معا للمرة الأولى مع الأبيض في مباراة ودية دولية.

وباستثناء محاولة هجومية وحيدة لمحمد مرزوق في الشوط الأول فإن هجوم المنتخب لم يشكل أي خطورة على مرمى الأوزبكي.

وسجل لأوزبكستان إيغور سيرجي (47) مستغلا خطأ دفاعي قاتل تسبب فيه خميس إسماعيل ويوسف جابر ومحمد مرزوق وفارس جمعة، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني (86)، فيما سجل تيغالي أول أهدافه مع المنتخب "90" من ركلة جزاء.

وتأثر المنتخب بغياب بعض العناصر الأساسية مثل عمر عبدالرحمن وأحمد خليل بجانب كايو كانيدو بداعي الإصابات، وغاب عن المباراة الهداف التاريخي للأبيض المهاجم علي مبخوت.

لعب المنتخب بتشكيلة ضمت كلا من الحارس خالد عيسى، وفي خط الدفاع لعزيز هيكل وفارس جمعة ومحمد مرزوق ويوسف، وعبدالعزيز هيكل، وفي الوسط خلفان مبارك وأحمد برمان وخميس إسماعيل وخليل إبراهيم، وفي الهجوم سيبستيان تيغالي وفابيو دي ليما.

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