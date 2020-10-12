400 مشارك في سباق واحة العين للجري

المصدر: العين ■الإمارات اليوم

نظّم مجلس أبوظبي الرياضي، أول من أمس، سباق «واحة العين» المجتمعي للجري، ضمن أجندة وفعاليات وسباقات المجلس المجتمعية، بمشاركة أكثر من 400 مشارك ومشاركة، وسط معايير السلامة والإجراءات الاحترازية في ظل المرحلة الحالية.

وقال بيان صحافي: «انطلقت أولى فعاليات السباق بمشاركة مجتمعية كبيرة، ولثلاث مسافات رئيسة، هي: 2.5 كم، و5 كم و10 كم، حيث رصد المجلس 30 (آبل ووتش) للفائزين بالمراكز الأولى في السباق».

وأسفرت نتائج سباق مسافة 2.5 كم «إناث» عن فوز البريطانية جاسمين بيتمان (تحت 14 سنة)، بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 9:39 دقائق، والهندية سناء سيد (تحت 17 سنة) بزمن 14:50 دقيقة، وفي فئة «الرجال» فاز الهنغاري دومينيك جوردان (تحت 14 سنة) بزمن 12:03 دقيقة، والهندي محمد طه (تحت 14 سنة) بزمن 8:14 دقائق، والإماراتي سيف العلوي (المفتوح) بزمن 8:07 دقائق.

وفي سباق مسافة الـ 5 كم، فازت الروسية ديانا زاخراشينكو بالمركز الأول بزمن 23:01 دقيقة، وحلت الإماراتية موزة الغفلي في المركز الثاني بزمن 25:52 دقيقة، وفي فئة الرجال فاز المغربي إسماعيل الكراشي بالمركز الأول بزمن 16:41 دقيقة، والمغربي عادل الحنيفي ثانياً 17:06 دقيقة، والإماراتي محمد الحساني ثالثاً بزمن 17:20 دقيقة، والإماراتي سلطان الظنحاني (المفتوح) بزمن 18:26 دقيقة.

وفي سباق مسافة الـ10 كم فئة «السيدات»، فازت البريطانية كلير فاريل في فئة (الترتيب العام) بزمن 52:07 دقيقة.

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