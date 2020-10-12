يوسف الملا يترشح لدورة انتخابية ثالثة في اتحاد الطائرة

المصدر: معاذ كمبال ـــ أبوظبي

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي حتا دفع بأوراق مرشحه يوسف الملا لخوض انتخابات اتحاد الكرة الطائرة للدورة 2020- 2024 مرشحاً لمنصب الرئيس قبل ساعات من إغلاق باب الترشح الذي كان في الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس، ليصبح الملا الذي رأس الاتحاد في الدورتين الأخيرتين بذلك منافساً مباشراً على المنصب في مواجهة الدكتور أحمد المطوع ممثلاً عن نادي النصر، وعبدالله الدرمكي من نادي العين.

وقال عضو لجنة انتخابات اتحاد الكرة الطائرة المتحدث الرسمي للجنة، المحامي المستشار القانوني حسن المرزوقي، إن لجنة الانتخابات تسلمت حتى موعد إغلاق باب الترشح 11 استمارة، وإنه سيعقد اجتماعاً للجنة الانتخابات في الواحدة والنصف من ظهر اليوم، لفتح المظاريف لفحص طلبات الترشيحات المقدمة من الأندية.

وأشار المرزوقي لـ«الإمارات اليوم» إلى أنه سيجري اعلان القوائم المبدئية يوم 25 أكتوبر الجاري، تمهيداً لفتح باب الطعون في المرشحين قبل إعلان القائمة النهائية لاحقاً، وقال: «يمكن القول إن باب الترشح لانتخابات الكرة الطائرة أغلق بسلاسة، وآخر نادي قدم استمارة ترشح كان الظفرة وقدم الأوراق في الساعة الثانية عشرة إلا ربعاً، وذلك قبل الموعد المحدد في الجدول الزمني الخاص بالانتخابات».

وكان باب الترشح للانتخابات فُتح يوم 27 سبتمبر الماضي وأغلق أمس، وستُنشر القائمة المبدئية للمرشحين يوم 25 الجاري، فيما سيُغلق باب الطعون يوم الرابع من نوفمبر على أن تُنشر القائمة في اليوم التالي، وسيُفتح باب التصويت يوم 22 نوفمبر، على أن يتم اعتماد التشكيل الجديد في السابع من ديسمبر.

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