مجلس دبي الرياضي ينظم «تحدّي الماء» 31 أكتوبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم «تحدي الماء»، الذي تنظمه شركة 9714 سبورت، العضو في مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، يوم 31 أكتوبر الجاري بالحديقة المائية في «جي بي آر» بمنطقة المارينا في دبي.

وقال بيان صحافي صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن المشاركين سيواجهون تحديات مختلفة، أبرزها الجري على الشاطئ لمسافة 100 متر، ومن ثم السباحة للوصول إلى الحديقة المائية التي سيواجهون فيها التحدي للبدء في المنافسة من خلال تجاوز 35 حاجزاً ممتدة على مياه البحر، وبعد اجتياز جميع التحديات مع الفرق المشاركة تتم العودة مرة أخرى للسباحة إلى الشاطئ وصولاً إلى خط النهاية.

وأضاف البيان: «باب المشاركة سيُغلق عند 150 مشاركاً فقط، لهذا ندعو المشاركين الراغبين في المشاركة الإسراع في التسجيل قبل اكتمال العدد، إذ يهمنا سلامة السكان وزوار مدينة دبي، والتي يضعها مجلس دبي الرياضي في مقدمة أولوياته، في إطار الالتزام التام بإرشادات الصحة والسلامة التي حدّدتها السلطات الرسمية المختصة». وجاء في البيان: «يسعى مجلس دبي الرياضي إلى تعزيز التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة من جميع الجنسيات التي تعيش في دبي، والتي تزيد على 200 جنسية، للمشاركة في مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية المتنوعة».

وكان المجلس قد نظم في وقت سابق العديد من بطولات التحدي الدولية التي جذبت مشاركة المئات من مختلف الجنسيات والأعمار، ومن بين هذه البطولات، تحدي الثلج، وتحدي الصحراء، وتحدي الوحل، وتحدي ناس الليلي، وتحدي سبارتن، وتحدي الانفلاتاثون.

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