موسيقى التحدي والتحفيز تصاحب مباريات «المحترفين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين عن إنتاج هوية صوتية جديدة لبطولاتها تمزج بين الموسيقى العالمية والشرقية وموسيقى التحدي والتحفيز، بالتعاون مع شركة «وارنر تشابل» لتوزيع وإنتاج ونشر الموسيقى.

وقال بيان صحافي: «من المقرر أن تتردد الموسيقى في جميع مسابقات المحترفين، إذ تهدف الرابطة إلى توحيد الهوية الصوتية الخاصة بالبطولات، والعمل على تعزيز شكلها العام لتواكب العلامة التجارية الجديدة، التي أطلقتها الرابطة في مطلع الموسم الماضي، وسيتمكن المتابعون لمختلف مسابقات رابطة المحترفين من الاستماع إلى الموسيقى الجديدة، خلال دخول اللاعبين واصطفافهم في أرض الملعب قبل بداية المباريات، وستصاحب أيضاً المحتوى المرئي الخاص بالرابطة في البث التلفزيوني ومنصات التواصل الاجتماعي».

وتتميز الموسيقى الجديدة بأجواء تحفيزية وأصوات نابعة من روح الموسيقى العالمية والموسيقى الشرقية، ممزوجة بموسيقى التحدي والقوة والرياضة.

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