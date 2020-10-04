فتح باب التسجيل في «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل للنسخة الثامنة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظم تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقام فعالياتها من الثامن إلى 22 نوفمبر المقبل.

وقال بيان صحافي: «تتضمن الدورة تنظيم منافسات ست ألعاب رياضية فردية، هي البولينغ، وسباق الطريق، وسباق الدراجات الهوائية، والريشة الطائرة، والكروس فيت، وكرة الطاولة، وتم اختيار تنظيم الألعاب الفردية فقط لضمان تحقيق التباعد الجسدي بين المشاركات في الدورة، وستقام جميع المنافسات خلال الفترة المسائية حتى لا تتعارض مع أوقات عمل المشاركات من الموظفات».

ويستمر التسجيل للمشاركة في النسخة الثامنة من الدورة حتى 31 أكتوبر، ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae.

ووضعت اللجنة المنظمة شروطاً للتسجيل، حيث يسمح لكل لاعبة بالمشاركة في منافسات بطولة واحدة فقط، وتم تحديد الفئات وعدد اللاعبات المشاركات في كل لعبة.

ووصل عدد المشاركات في الدورة السابعة، التي أقيمت العام الماضي، إلى أكثر من 1000 لاعبة من 50 مؤسسة حكومية وخاصة.

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