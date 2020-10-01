11 إجراء خاص بتطبيق بروتوكول المباريات تمهيدا لعودة النشاط الرياضي

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

نظم اتحاد كرة القدم اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي ورشة عمل لشرح ومناقشة بروتوكول المباريات المُحدث والمعتمد من الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمتعلق بانطلاق المسابقات الكروية المحلية للموسم الرياضي 2020-2021.، فيما كشف رئيس اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول الدكتور مصطفى السيد الهاشمي عن أن اللجنة قامت بشرح كافة بنود بروتوكول عمليات المباريات من الناحيتين الطبية والتنظيمية التي تتضمن آلية إجراء الفحوصات قبل المباريات، ووسائل نقل اللاعبين لملعب المباراة وأماكن الدخول وتعقيم وتقسيم الاستاد والتقسيم الموصي به للأفراد المسموح بتواجدهم داخل وخارج الملعب، واجراءات يوم المباراة، ومرافق الملعب، والأماكن المحددة للبث التلفزيوني، وتعليمات المعسكرات الداخلية والخارجية ومقر الإقامة، والمبادئ العامة لإعادة فتح المرافق الخدمية بالأندية .

وشارك في الورشة رئيس اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول الدكتور مصفطى السيد الهاشمي، والدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس اللجنة ، والدكتور أحمد إبراهيم ، ومبخوت الهاجري ممثل رابطة المحترفين ، ومحمد علي سرور ممثل إدارة المسابقات أعضاء اللجنة ، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة.

وأشاد الهاشمي بالجهود المبذولة من قبل المؤسسات الصحية والجهات المختصة داخل الدولة واجراءاتها الوقائية التي اعتمدتها للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ، مشيداً كذلك بدور الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على تنظيمهم عدة ورش عمل خلال الفترة الماضية مع مختلف الجهات الصحية والمجالس الرياضية ورابطة المحترفين والتي تم خلالها تبادل الأفكار وطرح مختلف الآراء وصدر عنها البرتوكول المحدث للمسابقات الكروية.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي إن أكثر من 120 مشاركاً من ممثلي الأندية والأطقم الفنية والطبية والإدارية للمنتخبات الوطنية شاركوا في الورشة .

وافتتح الأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبدالله بن هزام الظاهري فعاليات الورشة ، مرحباً وناقلاً للمشاركين تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة .

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