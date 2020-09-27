الدورة التدريبية الإقليمية الافتراضية تنطلق اليوم بمشاركة الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تطلق الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى، اليوم ولمدة ثلاثة أيام، الدورة التدريبية عبر تقنية «زووم»، بمشاركة 15 دولة عربية، هي: الإمارات، موريتانيا، المغرب، تونس، ليبيا، السودان، مصر، لبنان، الأردن، سورية، فلسطين، الكويت، عمان، العراق والبحرين، وتأتي أهمية هذه الدورة من اجل الاستعدادات الجادة لمشاركة برامج المنطقة في الألعاب العالمية الصيفية التي تقام بألمانيا 2023.

من جانبه، أكد مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية، الدكتور عماد محي الدين في بيان صحافي، أن «الدورة تأتي استكمالاً لمجموعة الدورات الافتراضية التى أقرها الرئيس الإقليمى المهندس أيمن عبدالوهاب بسبب جائحة (كورونا)، وتم اختيار هذا النوع من الدورات لسهولة التدريب عليه في أي مكان، وسيعقب هذه الدورة أول مسابقات إقليمية افتراضية في هذه المهارات الفردية».

وأكد محي الدين أن أيام الدورات الثلاث ستشهد فى يومها الأول محاضرة عن تنظيم وإدارة الألعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص، ويختتم اليوم بمحاضرة عن الدورات التدريبية من خلال منصة الأولمبياد الخاص الإلكترونية، فيما يشهد اليوم الثانى محاضرة عن التغذية الصحية للاعبي الأولمبياد الخاص يلقيها الدكتور عبدالعزيز الملا، فيما يلقي الدكتور إيهاب إسماعيل محاضرة عن الإسعافات الأولية وإصابات الملاعب.

ويبدأ اليوم الأخير من الدورة بمحاضرة عن الرياضات الموحدة يلقيها الدكتور شريف الفولي، تتبعها محاضرتان؛ الأولى عن المهارات الأساسية في كرة السلة، والثانية عن اختبارات المهارات الفردية لكرة السلة للدكتور عادل رمضان.

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