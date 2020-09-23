رأس الخيمة تستضيف «تحدي الطين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف جزيرة ميناء العرب في رأس الخيمة، في الـ20 نوفمبر المقبل، فعاليات «تحدي الطين الكلاسيكي»، الذي يشتمل على عقباتٍ بطول 10 كيلومترات، إلى جانب سباق تحدي الطين خمسة كيلومترات.

وقال بيان صحافي، أمس: «يمكن التسجيل للمشاركة في السباقين الآن، حيث تبلغ قيمة التذكرة 109 دولارات للمشاركة في تحدي الطين الكلاسيكي، و89 دولاراً للمشاركة في تحدي الطين خمسة كيلومترات». وقال نِك كارترايت، من شركة سابكو الرياضية المنظمة للفعالية: «يسرنا أن نعلن لعشاق المغامرات والتحديات التزامنا التام بجميع الإرشادات الخاصة بجائحة كوفيد-19».

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