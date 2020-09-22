«جازمة عذبه» بطلة كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إيطاليا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فازت الفرس «جازمة عذبه» العائدة لمربط عذبه للسباقات، بكأس المحطة الأوروبية السابعة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في مضمار سان سيرو في مدينة ميلانو بإيطاليا.

شارك في السباق ثمانية من نخبة الخيول، وأقيم لمسافة 2000 متر، ضمن فئة «جروب 2»، للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائزه 50 ألف يورو.

وقال بيان صحافي: «تمكنت جازمة عذبه بنت (جلنار الخالدية) بإشراف المدربة فرنسيس بيرنارد وقيادة الفارس جيرالد موسي من فرض هيبتها وحضورها القوي في مشهد الصراع المحتدم على اللقب، حيث تواجدت مع انطلاقة السباق في مقدمة مجموعة الخيول مع أمواج الخالدية وشداون الخالدية ومهداف عذبه، واستمرت بالمراقبة حتى حانت فرصة التقدم في آخر 300 متر، فنجحت في التقدم بسرعة وقوة كبيرة بقيادة ماهرة من الفارس جيرالد موسي في ظل عرض رائع قادها لحسم اللقب لمصلحتها».

وقطعت البطلة مسافة السباق بزمن 2:12:00 دقيقة، وحلت بعدها الفرس فلاينج هاي بنت داحس بفارق نصف طول، وجاء بالمرتبة الثالثة شداون الخالدية ابن نشوان الخالدية لإسطبلات الخالدية، بفارق عنق، فيما حل بالمركز الرابع مهداف عذبه ابن عامر، وجاءت خامساً أمواج الخالدية بنت نشوان الخالدية.

وفي ختام السباق قام مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة فيصل الرحماني، وممثل مجلس أبوظبي الرياضي سعيد المهيري، بتتويج الفائزين بحضور مدير مربط عذبه عبدالمنعم الشايقي.

الرحماني: السباق شهد مشاركة أفضل المرابط ونخبة الخيول

قال مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية فيصل الرحماني: «فخورون باستمرار الكأس الغالية وحصدها النجاحات والمكتسبات المهمة في كل جولة، وما يميز جولة إيطاليا الاهتمام الإعلامي الكبير والترحيب المميز من اتحاد الخيل العربي في إيطاليا والمنظمين والملاك والمربين وحتى الجماهير».

وأضاف: «السباق شهد مشاركة أفضل المرابط ونخبة الخيول، وانعكس ذلك بصورة كبيرة على قوة السباق ومكانته العالمية لدى أسرة الخيل العربية في مختلف دول العالم»، معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاحات الكبيرة الداعمة للسمعة الطيبة للإمارات ومكانتها المرموقة في العالم.

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