جاني: التزام كرة الصالات بـ «البروتوكول» أسهم في عودتها

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عبدالملك جاني، أن عدم إلغاء الموسم الحالي لكرة الصالات، واستكمال بطولة الدوري على الرغم من جائحة كورونا، يعتبر قرار مدروس لمجلس إدارة اللجنة التنفيذية تم بحثه من خلال اجتماعات عدة، وتم اتخاذه وفقاً لخطة عمل معتمدة، مشيراً إلى أن التزام اللجنة التنفيذية بدليل الضوابط الاحترازية الصادر من الهيئة العامة للرياضة والإجراءات الاحترازية و«بروتوكول» اتحاد كرة القدم أسهم بذلك، اضافة الى أن إقامة المباريات في الصالات يتمتع بجو مناخي لا يتأثر بالحرارة العالية والرطوبة.

وقال جاني لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بأن تكون كرة الصالات أول رياضة في الدولة تستأنف أنشطتها الرسمية، وقد اتخذنا أعلى درجات الإجراءات الاحترازية الصحية ولوائح اللجنة التنفيذية».

وتنطلق منافسات دوري الصالات غداً بإقامة مباراتين، تجمع الأولى خورفكان مع دبا الحصن، وشباب الأهلي مع النصر ضمن الدور الرباعي للبطولة تمهيداً لتحديد الطرف الثاني إلى جانب البطائح لخوض منافسات «البلاي أوف». وأضاف جاني: «تتمتع اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بمكانة مميزة على مستوى الاتحاد الاسيوي، ويأتي ذلك من خلال الدعم الكبير الذي يلقاه من اتحاد الامارات لكرة القدم برئاسة سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد، وكذلك الدعم والرعاية والاهتمام الكبير الذي تلقاه اللجنة التنفيذية من رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى الحزامي، ما مهد لأن تكون الامارات إحدى أربع دول عربية مميزة في كرة الصالات آسيوياً، إضافة الى الكويت والعراق ولبنان، ومن الطبيعي ان أحد أسباب عدم الغاء الموسم هو العمل على تعزيز هذه المكانة من خلال قبول تحدي فيروس كورونا باستمرار إقامة المنافسات». وأوضح: «هنالك تصنيف في الاتحاد الآسيوي، وعدم استكمال الموسم قد يضر بتصنيف كرة الصالات الاماراتية آسيوياً، وهو من أهم الأشياء التي وقفت خلف قرارنا باستكمال منافسات الموسم المتوقف».

وأكمل: «لم يكن هناك سبب مقنع لكي نلغي الدوري، وملتزمون باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والخطوات والشروط اللازمة للوقاية والامن والسلامة، إضافة إلى وجود فريق عمل احترافي في تنظيم البطولات، وثقتنا به عالية على النجاح بتنظيم مميز رغم كل الصعاب التي واجهت الجميع بسبب الجائحة، ومن أهم أدواره قيامه بزيارات لجميع الأندية، وتسهيل مهام الفرق في الاستعداد وفقاً للاجراءات الاحترازية لمجلس الشارقة الرياضي واتحاد كرة القدم وجميع الجهات الصحية والأمنية».

وتابع جاني: «تم تحديد مركز صحي لاستقبال عينات الفحص للإداريين وقضاة الملاعب والإعلاميين المسموح لهم بمتابعة المنافسات للراغبين منهم، ولم نرغب بإلغاء البطولة، لأن من أهدافنا المهمة رفع الحالة المعنوية للجمهور، وأن إلغاءها يمكن أن يحقق العكس».

عبدالملك جاني:

«عدم استكمال الموسم قد يضر بتصنيف كرة الصالات الإماراتية آسيوياً».

«سعداء بكون (كرة الصالات) أول من يعود للمنافسات الرسمية رغم (كورونا)».

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