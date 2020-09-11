فريق هندي للكريكيت يكشف عن قميصه الجديد من «سماء دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف نادي راجستان رويال الهندي للكريكيت عن قميصه الجديد من سماء دبي بطريقة تسويقية مبتكرة على هامش استعداداته للمشاركة في الدوري الهندي الممتاز، الذي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 19 سبتمبر الجاري إلى 10 نوفمبر المقبل، ويعد أغلى بطولات الكريكيت على مستوى الأندية في العالم، إذ تبلغ قيمة الاستثمار فيه 6.7 مليارات دولار، وتابع نسخته الماضية التي أقيمت في الهند 462 مليون مشاهد.

وأظهر مقطع فيديو مصور قفزة لأسطورة القفز المظلّي الإسباني داني رومان من طائرة فوق جزيرة النخلة، حاملاً معه حقيبة راجستان رويال ليرسم خلفه خطاً من الدخان في الأجواء قبل أن يهبط بالمظلة على الشاطئ نحو لاعبي الفريق، ويلقي حقيبة مليئة بقمصان راجستان رويال لموسم 2020، لتكون بعد ذلك في متناولهم.

من جهة أخرى، بحث مجلس دبي الرياضي سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات مع وفد نادي راجستان رويال برئاسة رانجيت بارثاكور، حيث كان في استقباله أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة.

ورحب أمين عام المجلس بالوفد الزائر الذي يمثل نخبة الكريكيت الهندي ويضم لاعبين من خمس جنسيات مختلفة، هي إنجلترا وأستراليا وجنوب إفريقيا والهند وجامايكا، كما تبلغ رواتب بعض لاعبيه أكثر من مليوني دولار، وناقش معه سبل التعاون المشتركة بين الطرفين.

وقال حارب: «إلى جانب عملنا في تطوير الرياضة في الإمارات نحن حريصون على تنظيم واستضافة البطولات الدولية الكبرى، وتعزيز علاقاتنا مع المؤسسات والمنظمات الدولية الكبرى وتوفير كل السبل التي تدعم عملها، وبسبب توافر كل عوامل النجاح والدعم وتطور مستوى الخدمات فقد نقل المجلس الدولي للكريكيت مقره إلى دبي منذ سنوات عدة، وهو الأمر الذي يؤكد على مكانة دبي على خريطة العالم والرياضة بشكل خاص، كما أن التنوع السكاني في الدولة يضم الكثير من الجاليات التي تعشق هذه الرياضة، ونحن حريصون على تنظيم واستضافة الفعاليات التي تلبي رغبات وعشق الجماهير من مختلف فئات المجتمع في الدولة».

بدوره، عبر رئيس نادي راجستان رويال رانجيت بارثاكور عن سعادته بالتواجد في دبي وزيارة مجلس دبي الرياضي، وقال: «نتقدم بالشكر إلى الإمارات على استضافة منافسات هذه البطولة التي تعد من أهم البطولات في الهند، وتمثل رمزاً مهماً لكل الهنود، وتنظيم البطولة في هذا التوقيت يعد شجاعة كبيرة حولت المخاطرة إلى فرصة، وجلبت لكل الجالية الهندية السعادة والإيجابية».

وأضاف بارثاكور: «نرتبط بعلاقات مميزة مع دبي على جميع المستويات، وسنقوم بالتعاون مع المجلس باستضافة الفرق واللاعبين الإماراتيين في الاستاد الرئيس بالهند، ليستفيدوا من تجربة الهند الاحترافية في مجال رياضة الكريكيت».

• 6.7 مليارات دولار قيمة الاستثمار في الدوري الهندي للكريكيت.

• 462 مليوناً عدد مشاهدي النسخة الماضية للدوري التي أقيمت في الهند.

• راجستان رويال يضم لاعبين من 5 جنسيات مختلفة.

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