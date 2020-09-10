شركة النصر للألعاب الرياضية تقدم المحترفين الجدد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقامت شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر مراسم خاصة لتوقيع اللاعبين المحترفين والمقيمين الأجانب، الذين سيمثلون النادي خلال منافسات الموسم الجديد في ألعاب اليد والسلة والطائرة والدراجات، وحضر التوقيع رئيس شركة الألعاب، عبدالرازق الهاشمي. وأكدت الشركة، في بيان صحافي، أنه تم التوقيع مع ثلاثة لاعبين جدد لفريق رجال السلة، هم: الأميركيان كارلوس ويلي وميشيل يونج، والسنغالي المقيم مامادو ماديجان.

وفي كرة الطائرة وقّع الجزائري محمد شيخي لاعباً محترفاً، والبرازيلي ماركوس كوستا لاعباً مقيماً، وفي كرة اليد التونسي كمال العلويني لاعباً محترفاً، كما جدد النادي عقد ارتباطه بلاعبة منتخب الإمارات للدراجات صفية الصايغ.

ووقّع النادي أيضاً مع المدربين المواطنين سعيد محمد إبراهيم كمدرب لفريق رجال اليد، ومحمد حسن عبدالله كمدرب مساعد للفريق نفسه.

وأثنى الهاشمي على القائمة الجديدة من اللاعبين المحترفين والمقيمين، قائلاً إن النادي يراهن عليها لتحقيق النتائج الجيدة المرجوة في الفترة المقبلة.

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