أحمد بن محمد يدعو الاتحادات الرياضية إلى مضاعفة الجهود والالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على أهمية إعداد خطط وبرامج مدروسة للفترة المقبلة من قبل كل الاتحادات الرياضية التي تحمل مسؤولية تمثيل الوطن في كبرى المحافل على المستويات كافة، واستثمار الفرصة المتاحة بتوافر عامل الوقت خلال المرحلة الحالية، نتيجة تأجيل أبرز الأحداث والاستحقاقات الرياضية في مضاعفة الجهود والاستعداد الفني والبدني على أفضل نحو ممكن، ومن ثم ترجمة تلك الجهود إلى نتائج وأرقام مشرفة تليق بسمعة ومكانة رياضة الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للجنة، والذي عقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي صباح اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وبحضور حميد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية رئيس المكتب التنفيذي، ومحمد بن سليم الأمين العام للجنة، إلى جانب كافة ممثلي الاتحادات الرياضية الذين حضروا الاجتماع من مواقعهم.

وثمن سموه خلال الاجتماع حرص كافة الاتحادات الرياضية على ابتكار آليات جديدة تخدم مصلحة الرياضيين سواء من النواحي التدريبية أو الفنية والبدنية لمواكبة المستجدات المتتالية على الحركة الرياضية بأكملها، مع الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية التي تضمن سلامة أبنائنا وبناتنا في مختلف الرياضات.

ووجه سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بضرورة الانتهاء من وضع التصورات اللازمة لتنفيذ المبادرات والأفكار الكفيلة بتهيئة البيئة المثالية أمام الرياضيين لتحقيق أفضل النتائج، مع التركيز على نشر ثقافة ممارسة الرياضة والحركة الأولمبية بصفة عامة بين أفراد المجتمع، بما يعكس مبادئ التسامح والمودة والسلام والإخاء المتأصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووافقت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية على تأجيل انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة، وتمديد فترة عمل المجلس الحالي إلى ما بعد الانتهاء من دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام المقبل. وقررت الجمعية العمومية تفويض سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بتعديل الميثاق الأولمبي واعتماده بعد الانتهاء من تعديله.

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