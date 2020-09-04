«الشارقة الرياضي» يبحث تنفيذ الخطط المستقبلية مع المجلس البلدي لدبا الحصن

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

ناقش مجلس الشارقة الرياضي آلية التعاون، وبحث الخطط المستقبلية، مع المجلس البلدي لدبا الحصن، وكل ما يقود إلى تحقيق أهداف المجلس من إثراء النشاط الرياضي والمجتمعي بالإمارة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، لمقر المجلس البلدي، أول من أمس، التقى خلالها نائب رئيس المجلس البلدي لدبا الحصن، أحمد سلطان الظهوري، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، إبراهيم بغداد، وأمين السر العام لنادي دبا الحصن، سعيد الريامي، والخبير الرياضي، سعيد العاجل، ويوسف الفحلي وسعيد الحدوري من المجلس البلدي. وقال عيسى هلال في تصريحات صحافية: «الزيارة، ضمن خطة المجلس للتواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات بالإمارة، ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي».

بدروه، قال نائب رئيس المجلس البلدي بدبا الحصن، أحمد الظهوري: «سنسعى لبذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم والتشجيع لأبناء مدينة دبا الحصن، لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي تمتد أياديه البيضاء لترتقي بنشأة وتربية وتعليم أبنائه الشباب في جميع مناطق الإمارة».

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