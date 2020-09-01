الجواد «شدوان الخالدية» يتوّج بلقب كأس زايد في بولندا

المصدر: وارسو - الإمارات اليوم

أحرز الجواد «شدوان الخالدية» لإسطبلات الخالدية، جائزة كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونالت المهرة «مانتا» لقب كأس الوثبة ستاليونز، أول من أمس، بمضمار سلوسفيش في عاصمة بولندا وارسو، ضمن النسخة الـ12 من مهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

كما حصد الجواد «جابي دو فاوست» لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز على مضمار رويان الفرنسي، ضمن فعاليات المهرجان العالمي نفسه.

واجتذبت كأس زايد البالغة جائزتها المالية 148.750 ألف زلوتي «نحو 148 ألف درهم»، ثمانية من الخيول الطامحة لتسجيل اسمها في سباق الجائزة الأوروبية للفئة الثالثة لمسافة 2600 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.

ووفق بيان صادر من منظمي المهرجان، فقد تصدر «شدوان الخالدية» بقيادة شتيبان مازور، حتى آخر (200 متر)، قبل أن يدخل في صراع مع وصيفه «دراجون» بقيادة أي ريزنكوف، ليتفوق البطل بفارق 0.75 طول. وقطع البطل السباق بزمن 3:08:40 دقائق، وجاء ثالثاً «جريت داجرس» بقيادة جي ام سيرنك.

• «جابي دو فاوست» يحصد لقب كأس الوثبة ستاليونز على مضمار رويان.

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