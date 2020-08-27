«تحدي خطواتنا» لدعم الأولمبياد الخاص يصل إلى 35 مليون خطوة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي عن تحقيق مبادرة «تحدي خطواتنا» 35 مليون خطوة، بعد أيام من انطلاقها، وباتت تقترب أكثر من الوصول إلى السقف المحدد سلفاً بـ52 مليون خطوة.

يذكر أن الأولمبياد الخاص الإماراتي، برئاسة شما المزروعى، وزيرة دولة لشؤون الشباب، وبالتعاون مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي، برئاسة المهندس أيمن عبدالوهاب، وبرعاية مجموعة بن عزيز، أطلقت المبادرة الهادفة إلى تحقيق 52 مليون خطوة، دعماً لحركة الأولمبياد الخاص، والتي تكمل شهر سبتمبر المقبل عامها الـ52، حيث انطلقت لأول مرة عام 1968، من خلال الألعاب العالمية.

وبدأت المبادرة يوم 19 الجاري، وتستمر حتى 29، وتشهد مشاركة كبيرة من داخل وخارج الإمارات، من قبل هيئات ومؤسسات واتحادات، وأفراد رياضيين وغير رياضيين. وقامت حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، بتوجيه كلمه تحية وتقدير للمبادرة الإنسانية، ووجهت دعوة للإسراع بالمشاركة وزيارة منصتها، من أجل تحقيق الهدف السامي، والوصول إلى 52 مليون خطوة.

وقام الاتحاد العربي للريشة الطائرة بدعم المبادرة، وحث لاعبي الريشة الطائرة، من مختلف الدول العربية على المشاركة، وتسجيل خطواتهم في هذا العمل الإنساني.

وسيقوم الأولمبياد الخاص الإماراتي، فور تحقيق الهدف، بتوزيع معدات رياضية متخصصة على 10 أندية ومراكز أصحاب الهمم في الإمارات، بالإضافة إلى توزيع 100 حقيبة تدريب منزلي للاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وقال رئيس مجموعة بن عزيز، محمد المحرمي، في تصريح صحافي: التحدي أعطى الفرصة لجميع فئات المجتمع الإماراتي، مواطنين ومقيمين، وأيضاً من مختلف دول العالم، سواء أفراداً أم مؤسسات، للمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، ما شجعنا على الانضمام إليها ورعايتها.

• «التحدي» يهدف إلى بلوغ 52 مليون خطوة، في إطار دعم أصحاب الهمم.

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