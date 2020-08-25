قنوات أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية تبحث «نقل وتحليل» دوري «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

طالب رياضيون مسؤولي القنوات التلفزيونية الرياضية في الدولة بالعمل على تغطية إعلامية كبرى لمنافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى من خلال نقل جميع مباريات الموسم المقبل، وذلك لتعويض غياب الجمهور عن المدرجات بسبب فيروس كورونا.

ويعاني دوري الدرجة الأولى غياب النقل التلفزيوني أسوة بدوري المحترفين الذي يحظى بتغطية واسعة من جميع القنوات الرياضية.

وستزداد معاناة جمهور الدرجة الأولى هذا الموسم مع عدم السماح لهم بالحضور إلى المدرجات بناء على قرار اتحاد الكرة ورابطة المحترفين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن ينطلق الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة الذي تشارك فيه أندية الهواة يوم 25 سبتمبر المقبل يليه مباشرة دوري الدرجة الأولى.

من جهته، كشف نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام راشد أميري لـ«الإمارات اليوم»، أن جهته تدرك الحاجة الماسة لنقل أكبر عدد متاح من مباريات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى والدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، تماشياً مع التقيد بالاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبما يسهم في نجاح هذه البطولات وتأمين التغطية الإعلامية للمنافسات، وأنه تم بحث ذلك مع الجهات المعنية والعمل جارٍ على خطة تخدم أفضل تغطية اعلامية للمساهمة بخدمة الأسرة الرياضية المهتمة بمباريات الدرجة الأولى.

وقال أميري: «اجتمعنا مع قناتي الشارقة الرياضية وأبوظبي الرياضية وبحثنا نقل أكبر عدد من المباريات نقلاً مباشراً، وندرس معاً دعم النقل التلفزيوني ببرنامج تحليلي، والعمل جارٍ قيد الاعتماد من أجل إنجاح التغطية الاعلامية المطلوبة وسيتم الاعلان عن التفاصيل في وقتها»، مؤكداً أن مؤسسة دبي للإعلام حريصة كل الحرص على تقديم أفضل الخدمات لدعم المسيرة الرياضية.

تذليل الصعاب

وطالب الرياضيون في حديثهم لـ«الإمارات اليوم» اتحاد الكرة بتذليل الصعاب امام القنوات الناقلة لتتمكن من تأدية دورها في نقل المباريات، وتقديم هذه الخدمة المهمة للجمهور الذي ينتظر مشاهدة فريقه المفضل.

وفي هذا السياق، شدد الأمين العام ورئيس لجنة الإعلام والاتصال في نادي الحمرية عمار علي المهيري على أهمية النقل التلفزيوني لمباريات الدرجة الأولى، وقال لـ«الإمارات اليوم»: يعد النقل التلفزيوني للمباريات في ظل تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي للجمهور بالمطلب الضروري تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

وتابع: «النقل التلفزيوني للمباريات سيعزز من متابعة جماهير النادي لكل المباريات دون الحاجة للحضور للملعب»، ومنوهاً بأنه سيسهم بدرجة كبيرة في تعزيز حظوظ الفرق الرياضية التي تتنافس على الصعود لدوري الخليج العربي، من خلال البرامج التحليلية وآراء الخبراء والمحللين الرياضيين لدورها بتعزيز تطور البطولة، وتسلط الضوء على الجوانب الفنية التي تساعد الإداريين والمدربين واللاعبين على النهوض بفرقهم، كما تشجع اللاعبين أنفسهم والأجهزة الفنية والإدارية المرافقة للفرق الرياضية على تطوير مستوياتها.

وتابع: «سينعكس ذلك على المردود الفني الكامل للاعب وبشكل إيجابي، وسيسهم بارتفاع المستوى الفني للفرق المتنافسة، بجانب رفع حماس اللاعبين في منافسات المسابقة، علاوة على متابعة جماهير الأندية ومحبي كرة القدم لكل مجريات المباريات بشكل آمن ضمن إجراءات البقاء في المنزل، وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي خلال جائحة كورونا».

من جهته، قال عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة جمعة حمدان العبدولي «أتمنى أن تنقل غالبية مباريات دوري الدرجة الأولى إن لم يكن جميعها، بل نتطلع الى نقل مباريات الدور التمهيدي المقبل لكأس رئيس الدولة، تقديراً لجمهور أندية الدرجة الأولى وفي ظل الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي الذي يجعل الحضور للمدرجات صعباً للغاية».

وتابع: «لم يعد هنالك فارق كبير بين دوري المحترفين ودوري الدرجة الاولى إلا في التغطية الإعلامية المناسبة، خصوصاً بعد تعاقد اندية الأولى مع لاعبين أجانب مميزين وضمها للاعبين مواطنين على مستوى عالٍ. وبرأيي لم يعد هنالك سبب معقول للتقصير في نقل عدد كافٍ من المباريات».

بدوره، ناشد المدرب والإداري السابق لفرق المراحل السنية سعيد الوتري اتحاد الكرة العمل على تذليل الصعوبات المعتادة في النقل التلفزيوني، مؤكداً أن نقل عدد كافٍ من مباريات الدرجة الأولى أصبح ضرورة في فترة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، خصوصاً اذا ما علمنا أن معظم أعمار مشجعي اندية الاولى تعد من الأعمار المبكرة ومن الضروري مراعاة تطلعاتهم بمتابعة فرقهم بالأمان المنشود. وقال الوتري: «نتطلع لهمة كبيرة من مشرفي القنوات التلفزيونية واتحاد الكرة بنقل المباريات وألا يقتصر ذلك على بطولة الدوري، بل يمتد لمنافسات الدور التمهيدي للكأس، وإن تحقيق ذلك سيكون بمثابة الداعم الحقيقي لأندية الهواة». وتابع: «النقل التلفزيوني لأكبر عدد من المباريات سيسلط الضوء على جهود المدربين المواطنين العاملين في دوري الدرجة الأولى، ما قد يسهم بنقلة نوعية أكبر لهم في المستقبل القريب». وأكمل: «أعتقد أنه لا يوجد موانع وصعوبات كثيرة، وفي حال تواجدها نتمنى من جميع الجهات العمل على مساعدة القنوات التلفزيونية لتفاديها ودعم الموسم المقبل للهواة بتغطية إعلامية مميزة».

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