راشد لوتاه: اتبعت أسلوب الأميركي لويس للتغلب على تداعيات «كورونا»

المصدر: محمد فاضل - دبي

أكد لاعب المنتخب الوطني للقوة البدنية راشد لوتاه، أنه استفاد من الأسلوب الذي اتبعه بطل العالم بالقوة البدنية الأميركي برايس لويس، في التعامل مع تحدي فيروس كورونا، والحفاظ على مهارته الفنية ولياقته البدنية والبقاء في الجاهزية المطلوبة.

وقال لوتاه لـ«الإمارات اليوم»: «تغلبت على تحدي توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا بطرق مبتكرة، واقتديت بالبطل الأميركي برايس لويس في أسلوب تغلبه على ظروف الفيروس، إذ لا يمكن لممارس رياضة القوة البدنية أن يتوقف ويعود لها بسهولة لأنها رياضة تركز على الاستمرارية وقبول التحدي، لذلك لابد من إيجاد حل مناسب، وأنا سعيد بتمكني من ذلك والاستمرار بلياقة بدنية عالية».

وتابع: «كنت جاهزاً للعب والمنافسة في أي وقت يطلبني فيه اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ورغم أن البطولات كانت معلقة في غالبية دول العالم فإنني وجدت أن الحفاظ على جاهزيتي جزء من التصدي لفيروس كورونا».

وأضاف: «أعددت لنفسي صالة تدريبية خاصة في البيت بالأسلوب نفسه الذي اتبعه الأميركي برايس لويس، واستعنت بفيديوهات تدريبية وتنافسية له وطبقت التدريبات التي كان يقوم بها».

وأكمل: «كنت على اتصال دائم مع عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي وبطل العالم فيصل الغيص الزعابي من أجل الحصول على المعلومات التدريبية المتاحة ولتعزيز الإيجابية، لأنها رياضة تحتاج إلى التركيز العالي والايجابية».

ويستعد راشد لوتاه للسفر إلى بريطانيا لاستكمال دراسته ومواصلة رياضته بانتظار أولى البطولات التي ستقام خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن أبرز نتائج اللاعب لوتاه كانت الحصول على المركز الرابع في بطولة بريطانيا الدولية، والمركز الثاني في بطولة آسيا بالديدلفت.

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