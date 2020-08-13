إلزام حكم كرة الطاولة بالابتعاد مترين.. ولا مصافحات بين المتنافسين

المصدر: أبوظبي - وام

يستعد اتحاد كرة الطاولة لتطبيق عدد من التغييرات الجوهرية على ممارسات اللعبة في المسابقات المحلية، اعتباراً من الموسم المقبل، بما يستجيب للبروتوكول الصحي المعتمد لتوفير وسائل الوقاية للاعبين والحفاظ على سلامتهم.

من أبرز التغييرات التي ستطبق لأول مرة أنه لن يكون هناك أي تغيير للملعب خلال المباراة، وسيبقى اللاعب في موقعه على الطاولة من بداية المواجهة حتى نهايتها، ولن يسمح بدخول أي جمهور للصالات، وسيتم تطبيق التباعد الجسدي من خلال تقليل عدد الموجودين في الصالة خلال المنافسات، مع إخضاع اللاعبين للفحوص الطبية قبل البطولات، ومنع المصافحة بين اللاعبين، وتوفير تباعد جسدي بين الحكم والطاولة لمسافة مترين على الأقل، وقياس درجة الحرارة قبل دخول الصالة.

في سياق آخر، يدرس مجلس إدارة الاتحاد ما سيترتب على قرار الاتحاد الدولي للعبة بتأجيل بطولة العالم بكوريا الجنوبية التي كان من المقرر أن تُقام في أكتوبر 2020، لتكون خلال شهر فبراير من عام 2021، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في برنامج الإعداد الخاص بها.

كما قرّرت اللجنة المنظمة للبطولة الافتراضية الأولى بمنطقة الشرق الأوسط التي تنظمها الإمارات نهاية شهر أغسطس الجاري مد فتح باب التسجيل حتى تاريخ 20 الجاري لتلقي بيانات الراغبين في المشاركة بتلك البطولة.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد، مدير المنتخبات، أحمد البحر، أن التغييرات الكبيرة على ممارسات اللعبة تستهدف صحة اللاعبين والمدربين والحكام، وتم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي، لتطبق لأول مرة، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن محاور عديدة وردت في البروتوكول الطبي الذي تم إقراره من الجهات المختصة في الدولة، وكذلك من توجهات الاتحاد الدولي للعبة، ومنها أيضاً أن كل لاعب سيحضر قبل مباراته مباشرة ثم يغادر الصالة بعدها دون انتظار، ومنع المصافحة بين اللاعبين، وتوفير تباعد جسدي بين الحكم والطاولة لمسافة مترين على الأقل، وتعقيم الصالات والطاولات قبل البطولات وخلالها، وإلزام كل لاعب باستعمال أدواته الخاصة به.

وقال: «تم إبلاغنا رسمياً بتأجيل بطولة العالم التي كان مقرراً إقامتها في كوريا الجنوبية أكتوبر المقبل إلى فبراير 2021، وتمثل هذه البطولة لنا أهمية كبرى، حيث إن مجرد الوجود في بطولة العالم وتوفير هذه الفرصة الكبرى من الاحتكاك الدولي للاعبينا يحقق فوائد كبيرة لنا، كما أنها غير متاحة للجميع لأن التأهل إليها يكون من خلال منافسات قارية تأهيلية وقد تجاوزناها بنجاح في بطولة آسيا بإندونيسيا، وسنشارك فيها بأربعة لاعبين هم عبدالله البلوشي، وصلاح الدين عبدالحميد، وعيسى البلوشي، وزبير هاشم، وسيكون لدينا الوقت الكافي لإعدادهم من أجل المشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير».

فتح التسجيل إلكترونياً

قال عضو مجلس إدارة الاتحاد، مدير المنتخبات، أحمد البحر: «قرّرنا فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولات الموسم المقبل إلكترونياً، اعتباراً من يوم السبت المقبل ليستمر حتى أوائل سبتمبر 2020، على أن تنطلق بطولة الدوري في شهر أكتوبر، ويليها كأس الاتحاد، ثم يكون الختام مع كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفور الانتهاء من إجراءات التسجيل للاعبين إلكترونياً سيتم تعميم أجندة المسابقات على الأندية».

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