وديّة عجمان وشباب الأهلي مهددة بالإلغاء بسبب البروتوكول الصحي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد مدير الكرة في نادي عجمان، محمد حسين، أن مباراة فريقه مع شباب الأهلي المقررة مساء اليوم من الممكن عدم إقامتها في الموعد المقرر، لعدم وصول البروتوكول الصحي الخاص بالمباريات الودية والمقرر أن يصدر عن اتحاد الكرة.

واتفق شباب الأهلي مع عجمان على إقامة مباراة ودية بينهما في الخامسة من مساء اليوم على ملعب شباب الأهلي في العوير، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد المقرر أن يبدأ في الثالث من سبتمبر المقبل.

وألغيت مباراة ودية للبرتقالي مع الإمارات يوم الخميس الماضي، لعدم صدور البروتوكول الصحي للمباريات الودية.

وقال محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»، إنه حتى أمس، لم يصل البروتوكول الصحي، وسنكون جاهزين اليوم وحتى موعد المباراة، وإذا لم يصل البروتوكول ستُلغى المواجهة والتي ستأتي في ختام معسكر الفريق المقام حالياً في جبل علي، على أن يعاود الفريق تدريباته على استاد راشد بن سعيد اعتباراً من السبت، بعد أن يحصل اللاعبون على راحة لمدة يوم واحد.

وأضاف أن: «الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري أيمن الرمادي، قد وضع البدائل كافة في حالة عدم إقامة دورة الشارقة الرباعية التي يشارك فيها أندية (اتحاد كلباء، خورفكان، عجمان، الشارقة) خلال الفترة من 18 لغاية 27 أغسطس الجاري على استاد خالد بن محمد، إذ سيقيم الفريق معسكراً مغلقاً قد يكون في العاصمة أبوظبي خلال تلك الفترة».

وحول موقف اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم أخيراً، قال محمد حسين، إن اللاعب غوستافو فاغينين، التحق بالمعسكر قبل يومين بعد أن وقع مباشرة على عقود الانضمام للبرتقالي، في حين انضم أول من أمس لاعب شباب الأهلي السابق، محمد إسماعيل، واللاعبان يعدان من الصفقات المميزة للنادي في الموسم الجديد.

وأكد مدير فريق عجمان: «أهم ما يميز صفقات البرتقالي، أنها جاءت في المراكز التي يحتاج إليها النادي لتدعيمها، ومع أسماء وعناصر تمتاز بالخبرات والتجارب الناجحة مع أنديتهم، ونأمل من خلال ظهورهم مع البرتقالي أن يحققوا الإضافة المرجوة منهم، وتأتي المشاركة في دوري الخليج العربي وفق تطلعات الإدارة وجماهير النادي».

وأثنى محمد حسين، على الجهود التي قام بها مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم، لتحقيق مطالب الجهاز الفني من صفقات ولاعبين جدد على مستوى عالٍ، وتدبير احتياجات الفريق كافة من معسكرات وفترة إعداد للموسم الجديد.

وحول موقف نادي الشباب السعودي في ما يتعلق بتمديد إعارة اللاعب الغامبي، أبوبكر تراولي،

أوضح محمد حسين: «حتى الآن لم يصلنا أي شيء رسمي من النادي السعودي في هذا الخصوص، وسننتظر الموقف النهائي من تراولي، وليس لدينا أي قلق بهذا الخصوص لتوافر أكثر من بديل أمام النادي»

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