نادي خورفكان للمعاقين يوزّع الحقائب الإدارية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وزّع نادي خورفكان للمعاقين، خلال اجتماعه الأول بعد التشكيل الجديد، حقائبه الإدارية وتم اختيار لؤي النقبي نائباً للرئيس رئيساً للجنة الإعلامية، وأحمد القاضي أميناً عاماً، وخليل المنصوري مديراً مالياً رئيساً للجنة التسويق وتنمية الموارد، وعلي النقبي أميناً عاماً مساعداً رئيس لجنة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والمجتمعي، وعبدالله النقبي رئيساً للجنة الشؤون الرياضية والفنية، وعلي المراشدة رئيس اللجنة القانونية ولجنة الأسر والاستقطاب، وعائشة الحمودي رئيسة لجنة التميز المؤسسي واللجنة الثقافية، ومنى اليحيائي رئيسة لجنة الفتيات.

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