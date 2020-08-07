42 حكماً يشاركون في دورة حكام «عربي الغولف» عن بُعد

المصدر: جوني جبور - دبي

تنطلق مساء اليوم في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، دورة دراسات لـ42 من حكام «الغولف» العرب للمستوى الأول، والتي ينظمها الاتحاد العربي للعبة بنظام الاتصال المرئي (عن بعد)، ويحاضر فيها رئيس الاتحاد الأردني ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي والحكم الدولي هاني العبداللات.

وقال الأمين العام للاتحاد العربي عادل الزرعوني، في تصريحات صحافية: تأتي الدورة، ضمن أجندة الاتحاد العربي، للارتقاء بكوادر اللعبة الفنية والتحكيمية والتنظيمية، خصوصاً أنها متاحة للجميع وبالمجان، وتستهدف حكام هذه الرياضة على الصعيد العربي، وجميع العاملين من مدربين وإداريين.

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